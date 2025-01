Duizenden internationals krijgen fout DUO-bericht over tegemoetkoming leenstelsel

Illustratie: Daan van Bommel

Studiefinancier DUO heeft 8.590 internationale studenten ten onrechte een tegemoetkoming vanwege het leenstelsel toegekend. Het gaat in totaal om een bedrag van 6,6 miljoen euro.

Meer dan 800 miljoen euro is deze maand verrekend met de studieschuld van studenten die de basisbeurs zijn misgelopen. Leenstelselstudenten hebben recht op een tegemoetkoming, heeft de politiek bepaald.

Maar bij een groep van 8.590 internationale studenten liep het fout, schrijft minister EppoBruins vandaag aan de Tweede Kamer. Zij kregen wel bericht, terwijl ze niet in aanmerking kwamen voor de tegemoetkoming.

Collegegeld

Deze Europese studenten hadden geen recht op volledige studiefinanciering, maar mochten alleen een lening voor hun collegegeld afsluiten. Daar ging het mis, legt de minister uit. Deze groep is per ongeluk meegenomen in deze operatie.

Om het iets complexer te maken: sommigen van hen hadden een deel van hun studietijd wél recht op gewone studiefinanciering, maar niet voor de hele periode. Zij krijgen dus wel een tegemoetkoming, maar minder dan DUO hun heeft voorgespiegeld.

Herstellen

DUO gaat dit zo snel mogelijk herstellen, kondigt Bruins aan. Deze (oud-)studenten ontvangen een brief. Als hun studieschuld inderdaad verlaagd is, dan wordt dit binnen enkele weken ongedaan gemaakt.

“Ik ben mij ervan bewust dat fouten nooit helemaal uit te sluiten zijn bij complexe uitvoeringsprocessen, waarbij veel studenten betrokken zijn”, schrijft de minister. “Wel moeten we het altijd beter willen doen.”

Volgende stap

Binnenkort zet DUO de volgende stap, kondigt Bruins aan. Dan gaat er 500 miljoen euro naar 240.500 oud-studenten zonder studieschuld of met een studieschuld die kleiner is dan het bedrag dat ze terugkrijgen. Zij krijgen het geld dus deels of helemaal op hun rekening gestort.

De eerste lichtingen studenten van het leenstelsel krijgen een extra bedrag: de studievoucher van bijna 2.100 euro. Die voucher heeft een andere ‘doelgroep’, schrijft de minister, dus daarmee is niets misgegaan.