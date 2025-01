Financiële situatie Avans: positie lange termijn onder druk

Foto: Beeldmakers DMCS

De financiële positie van Avans voor de lange termijn staat onder druk. Zonder maatregelen loopt de hogeschool vanaf 2027 aan tegen een jaarlijks tekort van minimaal twintig miljoen euro. Dat zegt bestuursvoorzitter Marjan Hammersma in een bericht op intranet.

De aanhoudende dalende instroom van studenten en de bezuinigingen van het huidige kabinet op het hoger onderwijs zorgen voor druk op het budget van Avans. Om een financieel gezonde instelling te blijven, geeft Hammersma aan dat bijsturing op de korte termijn nodig is.

“Onze inkomsten en uitgaven zijn simpelweg niet in balans”, zegt de bestuursvoorzitter in een interne video voor medewerkers. “En we hebben daarbij een dubbele opdracht. We moeten aan de ene kant proberen minder uit te gaan geven om financieel gezond te blijven. En aan de andere kant ons als organisatie blijven ontwikkelen om relevant te blijven voor studenten en onze omgeving.”

Hammersma zegt in de video dat Avans niet wil ‘kaasschaven’, maar goed wil kijken naar alle processen binnen de hogeschool en daarbij gebruik wil maken van kennis en kunde in de organisatie. “We zullen alles tegen het licht moeten houden en moeten kijken naar alles wat we doen. Wat kan slimmer, wat kan sneller, wat kan soberder?”

Informatiesessies

Wat voor maatregelen Avans gaat nemen, is nog niet vastgesteld. De hogeschool organiseert informatiesessies voor studenten en medewerkers om suggesties en ideeën op te halen. Eind maart wil het college van bestuur een plan presenteren aan de Avans Medezeggenschapsraad.

Hammersma sluit niet uit dat de maatregelen gevolgen hebben voor medewerkers. De hogeschool kan op voorhand niet garanderen dat iedereen kan blijven werken in de huidige functie. Een reorganisatie is nog niet aan de orde, maar kan niet uitgesloten worden. “Een omslag als organisatie is nodig, dat betekent ook een omslag als medewerker. We gaan er alles aan doen om te zorgen dat iedereen op een passende plek bij Avans kan blijven werken”, vertelt Hammersma in het bericht op intranet. Het streven is om duidelijkheid te geven “wanneer het ook maar enigszins kan”.

Impact op studenten klein

Het doel is om de impact van de maatregelen op studenten zo klein mogelijk te houden, staat in het bericht. De kwaliteit van onderwijs en onderzoek wil de hogeschool blijven waarborgen. “We willen studenten zo goed mogelijk informeren en betrekken. Daarom organiseren we ook voor studenten sessies om hen te laten meedenken en hun zorgen te horen.”



De bestuursvoorzitter zegt dat ze ervan overtuigd is dat de hogeschool als organisatie sterk genoeg is om “deze uitdaging samen aan te gaan”. Ze wijst op het fundament onder Avans dat de laatste twintig jaar is opgebouwd. “We zijn ervan overtuigd dat alle elementen die nodig zijn voor een gezonde en relevante toekomst binnen Avans aanwezig zijn. Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar samen kunnen we dit aan.”