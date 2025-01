‘Opheffen van Utrechtse sancties voor bangalijst is voorbarig’

Utrecht, foto ter illustratie. Foto: Carlos Perez via Flickr

Het is onbegrijpelijk dat het Utrechts Studentencorps weer subsidie krijgt, vinden ouders van de studenten die vorig jaar op een ‘grietenlijst’ stonden. Ze hebben weinig vertrouwen in de beloofde cultuurverandering.

Afgelopen maart bleek dat leden van het USC een powerpointpresentatie hadden gemaakt over het uiterlijk en het vermeende seksleven van ongeveer dertig vrouwelijke corpsleden, die met naam en telefoonnummer werden genoemd. De lijst ging rond op sociale media. Het Openbaar Ministerie stelde een onderzoek in dat nog niet is afgerond.

Goede stappen

Vorige week maakten de Universiteit en de Hogeschool Utrecht bekend dat de strafmaatregelen tegen het USC in de loop van 2025 stapsgewijs worden opgeheven. Vanaf 1 januari van dit jaar krijgt het corps weer subsidie en in september is het weer welkom bij de opening van het academisch jaar.

Het USC publiceerde in mei 2024 een verbeterplan. Uit gesprekken daarover maakten de besturen van universiteit en hogeschool op dat er stappen zijn gezet in de richting van een cultuurverandering. Wel blijven ze de voortgang met behulp van experts in de gaten houden.

De ouders van de betrokken studenten vinden het te voorbarig. Hun advocaat Ina Brouwer stelt dat de onderwijsinstellingen veel hardere eisen stellen aan gedrag van studenten, zegt ze tegen de NOS. Een gedragscode volstaat volgens haar niet. “Dat is te soft, daarvoor is de cultuur te hard. De seksistische cultuur van het corps verdwijnt niet zomaar. Het corps is gespecialiseerd in vrouwonvriendelijk, respectloos gedrag.”