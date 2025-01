RAAK-publiek: 19 aanvragen van hogescholen gehonoreerd

Illustratie: Elmarye Aaij

Tien hogescholen ontvangen een RAAK-publiek-subsidie van maximaal drie ton. Samen met andere partijen kunnen ze daarmee twee jaar lang maatschappelijk relevant onderzoek doen.

Inwonersparticipatie bij de energietransitie, het groeiende belang van ‘maatjes in de zorg’, verbetering van de schuldhulpverlening: het zijn drie van de in totaal 19 onderzoeksprojecten van hogescholen die Regieorgaan SIA, onderdeel van onderzoeksfinancier NWO, gaat subsidiëren.

Scoliose

Voor deze tweede RAAK-publiek-ronde van 2024 hadden hogescholen 52 aanvragen ingediend. De Hogeschool Utrecht kreeg groen licht voor maar liefst vier projecten. Een voorbeeld daarvan is de verdere ontwikkeling van een brace voor patiënten met scoliose, een verkromming van de wervelkolom. Dat doet de hogeschool samen met een interdisciplinair netwerk van technologen, scoliosetherapeuten en wervelkolom-orthopeden, in samenspraak met de patiëntenvereniging.

De aanvragen voor RAAK-publiek worden ingediend door lectoren en andere onderzoekers van hogescholen. Ze werken samen met ten minste twee publieke partners en diverse andere onderwijs- en kennisinstellingen.

Zes ton

Dit ‘consortium’ draagt minimaal de helft van het onderzoeksbudget bij, in geld of in natura, bijvoorbeeld door onderzoekers vrij te stellen. Bij een subsidiebedrag van drie ton van Regieorgaan SIA, bedraagt de totale projectfinanciering dus minstens zes ton.

Regieorgaan SIA probeert onderzoekers, instellingen en bedrijven aan elkaar te koppelen. Het financiert ook kortlopende onderzoek (KIEM), onderzoek in samenwerking met het mkb (RAAK-mkb) en langdurig onderzoek (RAAK-PRO).