Wat vind jij van je opleiding? Geef je mening in de Nationale Studenten Enquête

Vanaf vandaag kunnen Avansstudenten de Nationale Studenten Enquête (NSE) invullen. In hun mailbox zit een bericht van het Landelijk Centrum Studiekeuze, met daarin de link naar de online vragenlijst. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt om het onderwijs bij Avans te verbeteren.

Alle hogescholen en universiteiten in Nederland doen mee aan dit jaarlijkse onderzoek. Niet alleen wordt duidelijk hoe tevreden Avansstudenten zijn, ook worden de uitkomsten vergeleken met die van andere hogescholen. Dat helpt studiekiezers bij het maken van hun keuze.

Hoe meer Avansstudenten de vragenlijst invullen, hoe bruikbaarder de uitkomsten zijn voor de opleidingen. Aan de hand van die uitkomsten kunnen opleidingen verbeteringen doorvoeren. Dit jaar vraagt Avans aan studenten, naast de ‘vaste’ kernvragen, hoe ze denken over ‘Internationale aspecten’, ‘Studentenwelzijn’ en ‘Medezeggenschap’.

Resultaten

Eind mei is bekend hoe studenten denken over Avans. Uit de resultaten van vorig jaar bleek dat Avansstudenten heel tevreden zijn over hun docenten. Met name de betrokkenheid, de begeleiding en de bereikbaarheid van docenten werden goed beoordeeld. Het minst tevreden waren studenten over de informatie vanuit de opleiding en toetsing en beoordeling.

Invullen van de vragenlijst duurt tien minuten en kan tot en met 9 maart. Studenten maken daarmee kans op verschillende prijzen die het Landelijk Centrum Studiekeuze verloot, zoals een jaar gratis collegegeld, noise-cancelling koptelefoons of een MacBook Air.