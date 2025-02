Bossche nachtleven is saai en toe aan iets nieuws, blijkt uit onderzoek van nachtburgemeesters

Foto via Pexels, Aleksandar Pasaric

Bosschenaren vinden het nachtleven in de stad allerminst spannend en vernieuwend. Dat blijkt uit onderzoek ‘De nacht wacht’ van nachtburgemeesters Isa Verputten en Isa IJpelaar. Zij deden onderzoek naar het uitgaansleven in de Avansstad. Daaruit blijkt ook dat jongvolwassenen vinden dat er te weinig uitgaanslocaties zijn. ‘’Ergens zijn de resultaten wel fijn.’’

Het nachtleven in Den Bosch is te veel van hetzelfde en toe aan iets nieuws. Dat is volgens Verputten en IJpelaar de belangrijkste conclusie van het onderzoek naar het uitgaansleven in de stad. 70 procent van de 3400 respondenten mist ‘iets’ in Den Bosch. Het gaat dan om grotere clubs, maar ook festivals en concerten. Dat geldt zeker voor studenten: slechts een kwart van de deelnemende 18- tot 21-jarigen vindt het aanbod in Den Bosch veelzijdig, bij 21- tot 24-jarigen ligt dat aantal nog lager.

Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat er weinig geschikte locaties zijn om te stappen in de Avansstad. Ze missen uitgaanslocaties om te dansen en gaan daarom naar andere steden, waar je wel kunt doorzakken met een meer gevarieerd muzikaal aanbod.

Over het onderzoek

De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op een door de gemeente Den Bosch opgestelde vragenlijst die door 3400 deelnemers van een panel is ingevuld. Daarvan is 70% bezoeker van het nachtleven. Ook werden er 36 interviews afgenomen met stakeholders. De nachtburgemeesters spraken met ondernemers, initiatiefnemers van nachtelijke evenementen, bewoners en andere personen. Het onderzoek kwam er naar aanleiding van een manifest van de nachtburgermeesters in 2023, waarna politieke partijen D66 en Volt een motie indienden om het nachtleven te laten onderzoeken.

Verdrietig voor de stad

De onderzoeksresultaten noemt Verputten verdrietig voor de stad. Zeker het feit dat slechts één procent van de respondenten het nachtleven in Den Bosch spannend en vernieuwend vindt. ‘’Dat is heel tekenend’’, vertelt ze. Toch vindt ze de resultaten ergens ook fijn. ‘’Als nachtburgemeester horen we al jaren dat het ‘s nachts saai voor jongeren is in de stad, dat er weinig gebeurt. En dat vind ik zelf ook, als geboren Bosschenaar die hier studeerde. Maar nu hebben we een onderzoek met resultaten die dat geluid ook ondertekent. Het is nu meer dan slechts een gevoel en een mening.’’

Cijfers uit rapport De nacht wacht



Nieuwe dingen ervaren

Volgens Verputten, die vorig jaar afstudeerde bij St. Joost School of Art & Design, is een goed nachtleven van groot belang voor de stad. ‘’De nacht heeft andere kwaliteiten dan de dag. Je kunt je er vrijer bewegen, de nacht geeft ruimte om even te kunnen vergeten wie je overdag bent’’, vertelt ze. ‘’Voor de jeugd is het belangrijk om op te groeien op een plek waar je je kunt ontwikkelen en nieuwe dingen kunt ervaren. Waar ruimte is om nieuwe mensen te leren kennen tijdens een goede clubavond met een spannende programmering, waar je grenzen kunt verleggen en nieuwe subculturen kunt ontdekken. Daar heeft Den Bosch nog veel in te winnen, de stad is toe aan iets meer diversiteit.’’

De oud-Avansstudent zegt dat een rijk nachtleven niet alleen voor jongeren belangrijk is. ‘’Ook voor oudere generaties is een uitlaatklep, los kunnen gaan, belangrijk. Het is goed om te kunnen dansen op muziek en om te kletsen met vreemden.’’

Cijfers uit rapport De nacht wacht

Niet alleen negatief

De onderzoeksresultaten waren niet alleen negatief. Zo geeft 63 procent van alle respondenten aan Den Bosch gezellig te vinden. Ook vindt een groot gedeelte dat de uitgaanslocaties die er zijn, goed verspreid en goed bereikbaar zijn. ‘’Ook zijn er veel jongeren die de nacht leuker willen maken en daarin willen ondernemen. Je hebt initiatieven als Den Bosch OFWA, die online posten over dingen die er te doen zijn in de stad en Stoom, een dj-collectief dat clubavonden en dj-cursussen organiseert. Dat zie je opkomen en is super positief’’, vertelt de nachtburgemeester.

Er was ook Avans-inbreng bij het onderzoek. Leden van studentenvereniging Animoso die aan Avans studeren, hielpen de nachtburgemeesters. ‘’Dat was superfijn, hun inbreng was goed’’, aldus Verputten.

Cijfers uit rapport De nacht wacht

Actieplan

Aan de hand van de onderzoeksresultaten, stelden de nachtburgemeesters een actieplan op met daarin aanbevelingen voor de stad. Daarin staat onder andere dat Den Bosch het nachtimago moet versterken door middel van marketing, moet investeren in diverse culturele nachtelijke programma’s en meer fysieke (woon)ruimte moet bieden aan jongeren zodat ze niet wegtrekken naar andere steden.

Er is een postercampagne gestart om aandacht te vragen voor het nachtleven in Den Bosch

Verputten wil dat de stad, waarmee ze niet alleen de gemeente bedoelt maar ook horecaondernemers en bezoekers, met de aanbevelingen aan de slag gaat. Vooralsnog zijn die signalen er, want de gemeente gaat verder onderzoek doen. ‘’We hopen dat onze aanbevelingen serieus genomen worden en dat we ons als stad kunnen gaan ontwikkelen’’, zegt Verputten, die goede hoop heeft dat dat ook gebeurt. ‘’Dit onderwerp leeft. Veel mensen voelen dat er iets mag gaan veranderen in Den Bosch, dat het opgeschud mag worden.’’