Bruins bevestigt: aantal internationals hoeft niet hard te dalen

Illustratie: Daan van Bommel

Het aantal buitenlandse studenten hoeft nauwelijks omlaag, bevestigt onderwijsminister Eppo Bruins aan de Eerste Kamer. Zijn bezuiniging is misschien al gehaald als het er net zoveel blijven als nu.

Er moeten minder buitenlandse studenten naar Nederland komen, vinden regeringspartijen PVV, VVD, NSC en BBB. Dat wilden ze bereiken met streng taalbeleid en een bezuiniging van 293 miljoen euro per jaar.

Maar hun plannen zouden geen meerderheid in de Eerste Kamer krijgen, dus moesten ze water bij de wijn doen om enkele oppositiepartijen over de streep te trekken. Dat werden de drie christelijke partijen en JA21. In hun compromis staat onder meer dat de bezuiniging op het aantal buitenlandse studenten wordt verlaagd naar (uiteindelijk) 168 miljoen euro per jaar.

Hoewel de begroting er dus zonder kleerscheuren doorheen gaat komen, wilden de senatoren er toch vragen over stellen. Is die bezuiniging op buitenlandse studenten wel haalbaar, wilde bijvoorbeeld GroenLinks-PvdA weten.

Bevestiging

Maar minister Eppo Bruins voorziet geen probleem. Zijn antwoord aan de senatoren strookt met een eerdere analyse van het Hoger Onderwijs Persbureau. Het HOP rekende voor dat de resterende bezuiniging (oplopend tot 168 miljoen euro) in feite al gehaald is.

Het ministerie voorzag immers een toename van het aantal internationale studenten en hield daar in de begroting rekening mee. Er was geld voor gereserveerd. Als die toename de komende jaren uitblijft – als er dus evenveel internationals hierheen komen als nu – geeft het ministerie van Onderwijs dus minder geld uit dan geraamd. Dan is de bezuiniging al binnen.

Of zoals Bruins het formuleert: “Als deze groei zou uitblijven of tenminste lager uitvalt, kan dat al in belangrijke mate bijdragen aan het realiseren van de resterende bezuinigingsopgave.” Dit lijkt zo te zijn, maar de minister wil de nieuwste voorspellingen nog even afwachten.

Regio

Overigens stelden bijna alleen de oppositiepartijen vragen, want PVV, VVD en NSC hadden geen behoefte aan opheldering over de begroting en BBB ook nauwelijks. BBB wilde alleen weten hoe het zit met hogescholen in de krimpregio’s: zijn daar afspraken mee gemaakt over de aantallen internationale studenten?

Zulke afspraken zijn er niet, zegt Bruins. De hogescholen in de krimpregio’s geven vooral in het Nederlands les zodat de aangekondigde maatregelen hen “minder of zelfs niet zullen raken”.

En anders is er genoeg ruimte voor opleidingen in de regio om nut en noodzaak van internationale studenten aan te tonen, meent de minister, bijvoorbeeld vanwege de arbeidsmarkttekorten, hun unieke opleidingen, de nabijheid van de buurlanden of andere argumenten.