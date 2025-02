Elon Musk bemoeit zich nu ook met ministerie van Onderwijs

Foto via Pexels, door Aaron Kittredge

De Amerikaanse president Donald Trump wil nog altijd het ministerie van Onderwijs opheffen, of anders inkrimpen. Techbaas Elon Musk gooit het departement alvast door zijn AI-zeef om geldverspilling op te sporen.

Zijn beoogd minister van Onderwijs, Linda McMahon, moet zichzelf overbodig maken, vindt president Donald Trump. Ze moet nog de goedkeuring krijgen van de Amerikaanse senaat, maar dat lijkt een formaliteit.

Waarom ze zichzelf overbodig moet maken? Trump wil het ministerie van Onderwijs opheffen, zoals hij in zijn verkiezingscampagne al aankondigde. Hij moet dan wel de toestemming van het Amerikaanse congres krijgen, maar in de aanloop daarnaartoe kan het departement alvast inkrimpen.

Musk

Daar kan Elon Musk hem wellicht mee helpen. Al wekenlang zoekt de techbaas met AI naar mogelijke besparingen in de federale overheid en volgens Amerikaanse media moet nu ook het ministerie van Onderwijs eraan geloven.

Het beschermen van informatie lijkt daarbij geen prioriteit. Musks nogal jonge medewerkers schijnen in Microsoft Azure te werken, zodat veel gevoelige persoonsgegevens en financiële rimram in de cloud gaan zweven. Welke AI ze gebruiken, is ook niet duidelijk.

Studieschulden

Door Trumps streven naar bezuinigingen op de federale overheid staat ook de kwijtschelding van studieschulden (loan forgiveness) op de tocht. En dat kon weleens met de botte bijl gebeuren. Zakentijdschrift Forbes geeft oud-studenten tips om zich voor te bereiden op het zwartste scenario. Maak screenshots van alles rondom je studielening – met name alles rond kwijtscheldingen – want het zou zomaar kunnen dat zulke informatie verdwijnt.

Nog een tip voor deze studenten: ze kunnen maar beter hun wachtwoord voor de Amerikaanse variant van MijnDUO veranderen. Hun wachtwoord zou immers kunnen uitlekken als Elon Musk hun persoonlijke data door de AI-molen haalt.

Gender

Intussen krijgt de wetenschap ook last van Trumps bewind. Onderzoekers van de CDC (het Amerikaanse RIVM) krijgen een verbod op allerlei termen rondom gender. Ze moeten ingediende (maar nog ongepubliceerde) wetenschappelijke artikelen met verboden woorden terugtrekken of aanpassen. Het gaat bijvoorbeeld om woorden als nonbinary, gender en transgender. Ook ‘pregnant people’ mag niet meer, omdat volgens Trump en consorten alleen vrouwen zwanger kunnen raken (en transgenders bestaan officieel niet meer).

De financiering van onderzoek naar diversiteit en gelijke kansen staat ook op de tocht. Bij Amerikaanse National Science Foundation (NSF) en de nationale instituten voor gezondheidsonderzoek (NIH) zijn volgens Insidehighered.com beurzen ingetrokken en aanvraagprocedures op pauze gezet in verband met zijn strijd tegen onderzoek naar diversiteit, gelijke kansen, gender en andere onderwerpen die republikeinen tegen de borst stuiten.

Emigreren

Sommige onderzoekers kijken misschien of ze hun loopbaan buiten de VS kunnen voortzetten. D66 stelde het kabinet schriftelijke vragen: is het een idee om Amerikaanse kennismigranten naar Nederland te halen, als zij wegens Trump willen emigreren?

PVV-minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken antwoordde afgemeten dat Nederland een “uitnodigend landenneutraal kennismigrantenbeleid” voert. Er komt geen speciale campagne om Amerikanen naar Nederland te halen. Zijn partijleider Geert Wilders is groot fan van Trump.