Wat leren Avans-studenten Bestuurskunde van Trump?

Donald Trump is opnieuw beëdigd als president van de Verenigde Staten. Alle ogen zijn nu gericht op Amerika, maar ook voor studenten Bestuurskunde bij Avans is het een interessant onderwerp. Hoe leren zij om te gaan met politieke onzekerheid, populisme en veranderingen in de samenleving? Docenten Aron van Balveren en Petra Klap vertellen hoe ze dit in hun lessen behandelen.

Volgens de docenten is de herverkiezing van Trump een goed voorbeeld van waarom toekomstdenken belangrijk is voor beleidsmakers. “We leren studenten niet alleen naar het nieuws van vandaag te kijken, maar ook na te denken over de gevolgen op lange termijn,” zegt Van Balveren. “Welke onzekerheden brengt een leider als Trump met zich mee? Hoe moet je hier als Nederlandse overheid op anticiperen? Dat zijn vragen waar onze studenten zich mee bezighouden.”

Beleid maken

Bestuurskunde draait niet alleen om politiek, maar vooral ook om het bedenken van beleid dat werkt. Klap legt uit dat studenten leren hoe ze beleid moeten maken dat nuttig is, voldoet aan de wet en echt iets oplevert voor de samenleving. “We besteden veel aandacht aan brede welvaart: beleid moet niet alleen economisch voordeel hebben, maar ook bijdragen aan een betere leefomgeving en sociale samenhang.”

Een concreet voorbeeld hiervan is hoe industrieën veranderen. “In Amerika verdwijnen banen in de auto-industrie door de opkomst van elektrische auto’s, iets wat ook in Duitsland gebeurt. Maar in de VS is het minder vanzelfsprekend dat de overheid helpt bij het vinden van nieuw werk,” zegt Van Balveren. Studenten leren hoe goed beleid juist wél kan helpen in zulke situaties. Dit helpt voorkomen dat ontevreden kiezers zich in de steek gelaten voelen door de overheid.

De aanpak van Trump

De populariteit van Trump staat niet op zichzelf. “Ook in Europa zien we politieke bewegingen die inspelen op wantrouwen richting de overheid,” zegt Klap. “Voor studenten is het interessant om te analyseren hoe beleidsmakers hiermee omgaan.”

Zij wijst ook op Trumps media-aanpak. “Trump kiest zijn mensen slim. Zijn nieuwe minister van Defensie was bijvoorbeeld ooit Fox News-presentator. Hij weet hoe belangrijk beeldvorming is en gebruikt dat bewust. Dat is iets waar studenten van kunnen leren: hoe beïnvloedt communicatie de manier waarop mensen beleid ervaren?”

Een ander belangrijk onderwerp in de opleiding is de spanning die soms ontstaat tussen luisteren naar een deel van de bevolking en het nemen van verstandige beslissingen. “Trump laat zien hoe lastig het is om een balans te vinden tussen doen wat de kiezer wil en wat op de lange termijn goed is voor een land. Onze studenten onderzoeken hoe je als beleidsmaker deze afwegingen maakt.”

Leren in de praktijk

De opleiding Bestuurskunde blijft niet alleen bij theorie. “Studenten gaan in hun eerste jaar al de straat op,” vertelt Klap. “Ze spreken met mensen over beleid en leren hoe je burgers echt betrekt bij besluiten. Zo begrijpen ze beter hoe beleid werkt in de praktijk en hoe je draagvlak creëert.”

Met deze aanpak hoopt de opleiding studenten niet alleen theoretische kennis mee te geven, maar hen ook de vaardigheden te leren om politieke en maatschappelijke veranderingen beter te begrijpen en erop in te spelen. Het levert volgens de docenten in ieder geval vaak interessante gesprekken en discussies op.

Mening studenten

Naast de inhoudelijke discussie binnen de opleiding, vroegen we ook algemene Avans-studenten hoe zij denken over de herverkiezing van Trump. In een video geven ze hun ongezouten mening: van onverschilligheid tot verontwaardiging. “Zolang hij niet al te domme dingen doet, is het prima,” zegt een student. Maar anderen zijn vooral benieuwd naar wat Trump de Verenigde Staten gaat brengen.