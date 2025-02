Erasmus Universiteit verliest rechtszaak om hoog collegegeld

Illustratie: Janine Janssen

Voormalige deeltijdstudenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn verwikkeld in een jarenlange rechtszaak over hun torenhoge collegegeld. Nu hebben ze in cassatie bij de Hoge Raad gelijk gekregen.

Voor hun tweejarige master bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit betaalden deze deeltijdstudenten zo’n 34 duizend euro. Maar hun opleiding kreeg bekostiging van de overheid, dus officieel mocht die alleen maar het wettelijke collegegeld in rekening brengen.

Over deze kwestie is sinds 2018 veel te doen geweest. De Onderwijsinspectie en de toenmalige minister hebben zich erover uitgelaten, steeds in het voordeel van de studenten. Maar de universiteit moest het zelf oplossen.

Met een deel van de oud-studenten is een coulanceregeling getroffen, maar sommigen vielen erbuiten of gingen er niet mee akkoord. De zaak bij de Hoge Raad is aangespannen door een groep van 133 oud-studenten.

Zij hebben dus een overwinning geboekt, maar het is nog niet duidelijk wat dat financieel betekent. Als zij allemaal zo’n 30 duizend euro terugkrijgen, komt dat neer op vier miljoen euro in totaal. Daar kan nog een schadevergoeding bij komen.

Gang van zaken

De eerste rechtbank had de zaak niet-ontvankelijk verklaard: de studenten zouden aan het verkeerde adres zijn. In hoger beroep bleken de studenten wél ontvankelijk, maar ze verloren hun zaak: ze wisten waar ze aan begonnen, was kortweg het oordeel van het Gerechtshof Den Haag.

De Hoge Raad ziet problemen in dat laatste vonnis. De studenten betoogden onder meer dat ze verkeerde voorlichting hadden gekregen, anders zouden ze de veel goedkopere gewone master hebben gekozen. Met dit argument heeft het Hof niets gedaan, stelt de Hoge Raad in cassatie.

Bovendien heeft de opleiding allerlei kosten in rekening gebracht, terwijl dat wettelijk helemaal niet mag. Dat heeft de Inspectie van het Onderwijs duidelijk gemaakt, meent de Hoge Raad.

Dus verwijst de raad de zaak terug naar een ander gerechtshof (Amsterdam) voor een nieuw oordeel. De uitkomst moet nog blijken, maar voor de oud-studenten lijkt het goed nieuws.

Voor de universiteit niet: na al die jaren staat er nog steeds geen punt achter de affaire. “We hebben kennis genomen van de uitspraak en beraden ons over de gevolgen ervan”, zegt een woordvoerder.