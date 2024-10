Sofia is student-lid bij de ‘rechtbank’ van Avans: ‘Mijn eerste Cobex-zaak was intenser dan gedacht’  

Vierdejaarsstudent Integrale Veiligheidskunde Sofia van Valen zit klaar voor haar eerste Cobex-zitting als student-lid, die op een maandagmiddag in september via Teams plaatsvindt. De zaak gaat over een student die van de examencommissie niet op stage mag vanwege het niet behalen van de stagedrempel. Hoe is het om als student aan de andere kant te zitten en objectieve besluiten te nemen? Sofia praat Punt bij.

Het College van Beroep voor de Examens (Cobex) behandelt geschillen tussen studenten en opleidingen. Als een student het bijvoorbeeld niet eens is met een beslissing van de examencommissie over een studieadvies of de uitslag van een tentamen, kan een student een beroep aantekenen bij Cobex. Tijdens de zitting wordt de zaak behandeld door studentleden, een externe voorzitter en griffier en docent- of medewerkersleden. Er rolt dan een onafhankelijke uitspraak uit.

Wat doe je precies als student-lid bij Cobex?

“Je neemt deel aan de zittingen en deelt je mening over een bepaalde kwestie. Van tevoren ontvang je een mail met informatie over de zaak, zoals bewijsstukken van de student en de examencommissie. Je leest alles goed door en probeert de situatie voor je te zien. Voor de zitting begint, ga je met de rest van de Cobex-leden de zaak bespreken en de stukken doornemen. Op basis van de feiten die er op dat moment liggen wordt al een globaal besluit genomen, puur op basis van wat we op dat moment weten. In de zitting, die na dat overleg plaatsvindt, is er ruimte voor de student en de examencommissie om toelichting te geven. Ook worden er door de voorzitter en de rest van de deelnemende leden vragen gesteld. Ook ik kan dus vragen stellen. Zo vroeg ik bij de recente zitting of de student gebruik heeft gemaakt van alle herkansingen om erachter te komen of de student zijn best heeft gedaan om te slagen. Dat zijn dingen die mee kunnen tellen bij de beslissing. Aan het eind van de zitting vergaderen we met de Cobex-leden waarin ieder zijn standpunt over de zaak deelt. De voorzitter neemt daarna een besluit.”

Waarom ben jij lid geworden van Cobex?

“Een docent wees mij op deze rol en vroeg of het niet iets voor mij zou zijn, ik wist zelf niet dat je als student onderdeel van Cobex kon zijn. Ik werd niet meteen warm voor de rol, maar wilde mij wel graag verder verdiepen. Naarmate ik meer zaken uit het verleden las, werd ik eigenlijk steeds enthousiaster omdat ik de onderwerpen van de zaken erg interessant vond. In de rechtenvakken op mijn studie had ik veel interesse, dus deze job leek mij een mooie verbreding daarop.”



Moet je dan ook echt solliciteren?

“Dat dacht ik dus wel en daarom had ik mij daar ook op voorbereid, maar het is eigenlijk meer een gesprek met de voorzitter. Dat ging heel goed en er was een match dus sinds 1 mei 2024 ben ik benoemd als student-lid. Je krijgt ook de tijd om erachter te komen of je het leuk vindt. Mocht je na een tijdje toch besluiten dat het niet bij je past, dan kun je dat ook gewoon aangeven.”

Iedere student kan zich aanmelden als student-lid bij Cobex, je hoeft niet een bepaalde studie te doen om je hier bij aan te kunnen sluiten.

Hoe vond je de eerste zitting?

“Ik vond het intenser dan gedacht, de meningen waren sterk en er werd goed gediscussieerd. Ik had via Punt al eerdere zaken gelezen, maar om dan live een zitting bij te wonen, is toch anders. Het is wel bijzonder, want ik heb hetzelfde meegemaakt als bovengenoemde student die naar Cobex stapte. Ik miste zelf ook één studiepunt uit het tweede jaar waardoor ik niet op stage mocht. Toch moest ik mijn mening baseren op de feiten en niet kijken naar mijn eigen ervaringen met deze kwestie.”

Is dat dan niet lastig om als student onafhankelijke beslissingen te nemen?

“Je moet sterk in je schoenen staan en een mening kunnen vormen. Als student kun je je sneller verplaatsen in de andere student die tegenover de examencommissie staat. Dat is goed voor de diversiteit tussen de Cobex-leden, maar je moet altijd kijken naar de feiten en je mening daarop baseren. Ik kan in de huid kruipen van de student en relevante vragen stellen uit eigen ervaringen, maar dat wil niet zeggen dat ik de kant van de student zal kiezen. Regels zijn regels.”

Is het goed te combineren met je studie?

“Dit vroeg ik mijzelf ook af, het leek mij dat er veel verplichtingen waren. Dat bleek echter heel erg mee te vallen. Je krijg een schema met data doorgestuurd waarop de zittingen zijn, als student-lid geef je je beschikbaarheid dan door. Het is niet zo dat je aan een verplicht aantal zittingen moet deelnemen, je doet wat je kunt.”

Wat levert het jou verder nog op? Studiepunten en geld misschien?

“Vooral ervaring en nieuwe inzichten. Misschien dat ik nog naar de universiteit wil en dan staat dit zeker goed op je cv. Je weet nooit of het ooit van pas komt. Je krijgt er geen studiepunten voor en doet het werk in principe vrijwillig, maar voor iedere bijgewoonde zaak krijg je wel een vergoeding. Hier kwam ik overigens pas achter nadat ik mezelf had aangemeld, dus het is een mooie bijkomstigheid maar is nooit een reden geweest om dit te gaan doen.”

