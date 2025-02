Erasmusschutter krijgt levenslang zonder tbs

Vanwege drievoudige moord en brandstichting krijgt de 34-jarige Fouad L., voormalig student geneeskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam, een levenslange gevangenisstraf.

De rechter heeft zojuist uitspraak gedaan in de zaak tegen Fouad L., die in september 2023 zijn buurvrouw en haar veertienjarige dochter heeft vermoord en daarna ook een docent van het Erasmus MC doodschoot. De man gaat voor de rest van zijn leven de gevangenis in.

De officier van Justitie had dertig jaar cel met tbs geëist. Bij tbs zou hij worden behandeld voor zijn psychische problemen, die hem volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar maken. L. zou een stoornis op het autistische spectrum hebben.

Planmatig

Dat is wel zo, erkent de rechter, maar L. wilde wraak nemen en is planmatig en doelbewust te werk gegaan. Hij heeft bijvoorbeeld zijn wapens vooraf getest en maakte molotovcocktails om brand te stichten.

Universiteitsblad Erasmus Magazine was bij de uitspraak aanwezig. “Het leed dat u veroorzaakt heeft, is groot”, zei de rechter volgens EM tegen de verdachte. “Dat zullen velen lang of hun hele leven met hun meedragen.”

Daarom heeft de rechter toch levenslang opgelegd. In principe kan L. gratie krijgen, maar dat gebeurt in de praktijk zelden. Voor zijn psychische problemen kan hij worden behandeld, maar niet als onderdeel van zijn straf of resocialisatie.

Schadeclaims

Verder heeft de rechter 1,2 miljoen euro aan schadevergoedingen toegekend aan nabestaanden en andere benadeelden. De partner van de vermoorde docent krijgt bijvoorbeeld 744 duizend euro, onder meer vanwege ‘gederfd levensonderhoud’.

Fouad L. kan tegen het vonnis in hoger beroep gaan.