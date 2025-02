Gluren bij de buren: docent Engels wordt Prins Carnaval en wat doe je bij seksuele opmerkingen van je baas?

Foto: Andrea Piacquadio via Pexels

Wat gebeurde er de afgelopen weken bij andere onderwijsinstellingen? Punt spiekt in de nieuwsartikelen van andere hogeschoolmedia van de afgelopen tijd.

Mare – Universiteit Leiden

Een student die bij studentenvereniging Minerva de keel van een verenigingsgenoot zo lang dichtkneep dat het slachtoffer bewusteloos raakte, heeft een taakstraf gekregen. De rechter veroordeelde hem tot 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, schrijft Mare in een artikel. Het incident vond plaats tijdens het halloweenfeest van Minerva in november 2022.

Cursor – Technische Universiteit Eindhoven

De Technische Universiteit Eindhoven werd in januari getroffen door een cyberaanval. Er was geen wifi op de campus en ook de interne systemen lagen plat. Daardoor werd al het onderwijs geschrapt. Toch kwamen er wel studenten en medewerkers naar de TU. Cursor nam een kijkje op de campus.

Bron – Fontys

Stefan Wolters, docent Engels bij Fontys, gaat een gezellig weekend tegemoet, volgens Bron. Hij is namelijk verkozen als prins carnaval in Weert. In oktober werd hij daarvoor gevraagd en sindsdien is hij iedere week bezig met de voorbereidingen. Zo gaat hij onder andere langs bij verzorgingstehuizen, scholen en jubilerende carnavalsverenigingen. Ook maakte hij een vastelaoveslied.

HvanA – Hogeschool van Amsterdam

Wat doe jij bij seksuele opmerkingen van je baas? Dat vroeg HvanA aan studenten voor Bozige Bazen. In deze nieuwe video-serie krijgen studenten lastige situaties op de werkvloer voorgeschoteld met de vraag: hoe pak je dat aan?