Kimberly’s Carnaval in Tullepetaonestad: ‘Agge mar leut et!’

Voor Kimberly Petitjean is carnaval geen feest van vijf dagen, maar een levensstijl. Als geboren en getogen Roosendaalse – of zoals ze het zelf noemt: “Tullepetaon in hart en nieren” – viert ze het feest al sinds ze een baby was. “Mijn ouders namen me vroeger al mee, en sindsdien is het nooit meer weggegaan”, vertelt de Avansmedewerker enthousiast. Inmiddels werkt ze bij het International Office van Avans. Zodra de kerstversiering weer naar zolder gaat, begint het voor haar: carnaval.

Wie denkt dat carnaval overal hetzelfde is, heeft het mis. Volgens Kimberly is Roosendaal – of Tullepetaonestad, zoals het tijdens carnaval heet – echt anders dan bijvoorbeeld Breda. “In Breda hoor je de standaard carnavalskrakers, zoals Lamme Frans en Veul Gère, maar in Roosendaal hebben we veel eigen muziek. Elk jaar is er een nieuw motto en daar wordt dan een speciaal liedje bij gemaakt. Dit jaar is het thema ‘Ier op Safari’ en de band Da Wilde Nie Wete heeft daar een nummer voor geschreven.”

Liedjes en loempia’s

Naast de muziek zijn er ook vaste tradities waar Kimberly niet zonder kan. “Vrijdag beginnen we altijd met een grote stamppotmaaltijd met vrienden, en vanaf dat moment gaat het los tot en met dinsdagavond.” Opvallend detail: vijf dagen lang eet ze elke dag een Vietnamese loempia. “Dat is echt een traditie geworden. Geen carnaval zonder loempia’s!”

De voorbereiding

Carnaval begint voor Kimberly niet pas op donderdag, maar al weken, soms maanden van tevoren. “Na kerst begint het alweer te kriebelen. Dan denk ik: wat ga ik dragen? Wil ik iets nieuws, of kan ik iets ouds oppimpen?” Dit jaar heeft ze gekozen voor een outfit in safaristijl, helemaal in lijn met het motto van 2025. “Lekker fout met panterprint, dat hoort erbij!”

Ze steekt veel tijd in haar carnavalsoutfits. “Vorig jaar heb ik zelfs een hoed gemaakt met veren en emblemen. Die worden allemaal vastgespeld en genaaid.”

De zelfgemaakte Tullepetaonse kleding van Kimberly (links), haar kindje (midden) en haar partner (rechts)

De hoogtepunten

Voor Kimberly draait carnaval niet alleen om het feesten, maar vooral om de sfeer en de evenementen. “Een absolute must-see is het Zeulbandspektakel. Dat is een groot muzikaal festijn met verschillende dweilbands die door de stad trekken en overal de boel op stelten zetten.” In de vlog die ze heeft gemaakt, laat ze precies zien hoe dat eraan toegaat: feest, muziek en een heleboel gezelligheid.

En dan is er natuurlijk nog haar favoriete plek: café De Moriaan. “Dat is echt een Roosendaals kroegje, een beetje een thuisbasis voor mij. Ik kom ook wel op andere plekken, maar negen van de tien keer eindig ik toch weer daar.”

Werk en carnaval

Als medewerker van Avans moet Kimberly haar feestliefde combineren met haar werk. Dat doet ze door slim vooruit te plannen. “Ik neem altijd de rest van de week na carnaval vrij, want de kater – of beter gezegd, de vermoeidheid – duurt elk jaar iets langer.” Haar collega’s weten inmiddels precies hoe gek ze op het feest is. “Ze vragen vaak: hoe hou je dat vol? Maar dat is gewoon een mindset!”

Waarom iedereen carnaval in Roosendaal moet meemaken

Voor wie nog nooit carnaval in Roosendaal heeft gevierd, heeft Kimberly één gouden tip: “Zoek mij op! Ik weet precies waar je moet zijn voor de beste feesten, de leukste evenementen en natuurlijk de lekkerste loempia’s.” Maar het belangrijkste is volgens haar de sfeer. “Je moet het gewoon meemaken. Alles mag, niets moet. Dat is de magie van carnaval.”

Of Kimberly volgend jaar weer van de partij is? Daar hoeft ze niet over na te denken. “Natuurlijk! Als Tullepetaon in hart en nieren is carnaval iets wat je niet viert, maar beleeft. Agge mar leut et!”