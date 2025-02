Langs bij viral foodhotspots: Crazy Crumble in Den Bosch

Crazy Crumble, een tussendoortje met warme appel, crumble en custard

In Avanssteden zijn er momenteel verschillende snacks die op social media veel aandacht krijgen. Bij Punt zijn we de beroerdste niet en nemen we de proef op de som om te onderzoeken of deze lekkernijen écht de moeite waard zijn. Deze week: de viral Crazy Crumble in Den Bosch.

Al weken wordt ondergetekende bestookt met zaligmakende foto’s en video’s waar de geur van warme appel en custard van afdruipt. Ik heb het over de Crazy Crumble van restaurant Pilkington’s in Den Bosch. Vorige week ondernam ik samen met mijn collega al een poging om de smaaksensatie te proeven, maar daar kwamen we er tot onze spijt achter dat de Crazy Crumble pas vanaf 12:00 uur werd verkocht. Enigszins teleurgesteld dropen we weer terug naar onze redactie en droge boterhammen, met het idee om een andere keer terug te gaan.

Een week later deden we weer een poging. Iets na twaalven kwamen we bij Pilkington’s aan. De lekkernij is zo populair dat er zelfs op een doordeweekse dag een rij staat. Na het proeven snappen wij de gekte rondom de Crazy Crumble helemaal. Het is een superlekker tussendoortje, in dit geval voor mij een lunch, want sjonge wat zat ik naderhand vol.

Flinke unit

De warme appel onder in het bakje is heerlijk zacht, de crumbles daarbovenop geven een lekkere bite en de custard die in overvloed over de appels en crumbles gaat, maakt het romig en zacht. Het knapperige laagje op de bovenkant van gekarameliseerde suiker (zoals op crème brûlée) topt het gerecht smakelijk af. Voor 6,50 euro krijg je een flinke unit, eentje die ik de volgende keer zou delen, want het was zoveel dat ik het niet op kreeg. Alle zoetigheden bij elkaar zorgden er gelukkig niet voor dat het té zoet was, al denkt je bloedsuikerspiegel daar misschien net wat anders over…

De rij voor de Crazy Crumble in de Torenstraat in Den Bosch

TikTok-succes

De vrouw die de Crazy Crumbles serveert, een paar honderd per dag gemiddeld, heeft wel een verklaring voor het succes. ”Dat is TikTok. Daar ging het viral en sindsdien is het erg druk”, vertelt ze terwijl ze er toevallig één overhandigt aan een groepje Avansstudenten. ”Daar hebben wij ‘m ook voor het eerst gezien. We waren benieuwd en wilden graag weten of het lekker was”, zeggen ze. En, naderhand: ”Heel goed, nog lekkerder dan verwacht!”