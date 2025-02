Langs bij viral foodhotspots: Truffeldel in Breda

Truffeldel bij Verhage Heksenwiel

In Avanssteden zijn er momenteel verschillende snacks die op social media veel aandacht krijgen. Bij Punt zijn we de beroerdste niet en nemen we de proef op de som om te onderzoeken of deze lekkernijen écht de moeite waard zijn. Deze week: de Truffeldel in Breda.

Dit keer geen mierzoete custard en gekarameliseerde suikerkorst, maar een klassieker in een chique jasje: de frikandel. En niet zomaar een frikandel, maar dé Truffeldel, volgens TikTok’s eigen frikandellenkoningin Terrie Eisinger de allerbeste snack van Frikandellendag 2025.

En raad eens? Deze culinaire creatie is tijdelijk te koop bij Verhage Heksenwiel in Breda. Dat konden we natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan. Dus namen we, gewapend met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en een lege maag, de proef op de som. Is de Truffeldel echt zo goddelijk als Terrie beweert, of is dit gewoon een gefrituurde poging tot haute cuisine?

Een frikandel voor de elite?

Dat TikTok grote invloed heeft op ons snackgedrag, is inmiddels wel duidelijk. Sinds Terrie de Truffeldel tot koning van de frikandellen kroonde, vliegen ze bij Verhage Heksenwiel als warme broodjes over de toonbank. Tijd om te testen of deze snack de hype waard is.

Eerlijk is eerlijk: als groot voorstander van truffelmayo op zo’n beetje alles, had ik hier hoge verwachtingen van. En de eerste hap stelde niet teleur. De combinatie van de warme, sappige frikandel met de romige mayonaise en hartige Parmezaanse kaas was verrassend goed. Ook de rucola deed z’n best om het geheel een vleugje klasse te geven. Het zag er een stuk chiquer uit dan de gemiddelde snackbar-snack.

Maar dan komt het moment waarop je denkt: wacht even, dit is nog steeds een frikandel. Met elke hap wordt het een tikje zwaarder. Misschien ligt het aan het tijdstip – een Truffeldel wegtikken vóór het middaguur is misschien geen briljant plan –, maar tegen het einde werd het een beetje veel. Misschien bestaat er dan toch zoiets als te veel truffelmayo.

Voor herhaling vatbaar?

De Truffeldel kost €3,25, ongeveer evenveel als een biertje. Waar ik mijn geld de volgende keer aan uitgeef, laat ik aan je eigen verbeelding over. Maar eerlijk is eerlijk: voor een keer was het een leuke ervaring.

Mijn eindoordeel? Een stevige 7. Lekker, chique voor een frikandel, maar niet per se een gamechanger. Misschien dat ‘ie in combinatie met een biertje beter tot z’n recht komt. Maar hé, soms moet je gewoon even uitproberen of iets écht zo geweldig is als TikTok beweert.