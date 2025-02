Medewerker hogeschool fraudeerde voor zes ton in de hoop op een ‘erfenis’

Wil je een deel van deze erfenis? Maak dan eerst een bedrag over naar dit rekeningnummer… Het is een bekende vorm van oplichting, al loopt het hier net even anders: het was een hogeschool die op deze manier veel geld verloor.

Een medewerker van een hogeschool (welke is niet bekend) stond eind januari voor de rechter omdat ze ruim zes ton had laten overmaken naar verschillende buitenlandse rekeningen. De rechter legde haar woensdag een taakstraf op.

Zwart gat

De vrouw was ‘medewerker grootboek’ bij de hogeschool. Ze moest onder andere zorgen dat buitenlandse studenten de borg terugkrijgen die ze betalen voor de inschrijving en visumaanvraag. De vrouw veranderde op formulieren de rekeningnummers van studenten, waardoor haar collega’s bijna veertig keer geld in een zwart gat stortten. In totaal is 615 duizend euro verdwenen naar diverse Britse rekeningnummers.

Wie het geld precies heeft gekregen is niet bekend. Waarschijnlijk ging het naar oplichters, bevestigt de advocaat van de vrouw desgevraagd: “Haar financiën zijn door de politie ondersteboven gekeerd. Ze heeft hier zelf op geen enkele manier financieel voordeel van gehad.”

‘Enorme schade’

Toch was ‘financieel gewin’ wel degelijk haar doel, zegt de rechter. Ze was immers uit op die erfenis en “heeft zich niet bekommerd om de enorme schade die zij aan haar werkgever heeft toegebracht”.

Dat ze de hogeschool zo’n enorm bedrag heeft laten kwijtmaken moet een flinke straf opleveren, vindt de rechter. Maar aan de andere kant: de vrouw heeft geen strafblad heeft en bovendien wacht ze al jaren op de berechting van haar zaak. Ze werd al in 2021 betrapt. Waarom de zaak zolang bleef liggen kan de persrechter desgevraagd niet zeggen.

De vrouw krijgt vier maanden voorwaardelijke straf. Als ze zich de komende twee jaar netjes gedraagt hoeft ze niet naar de cel. Wel krijgt ze 120 uur taakstraf. De vrouw accepteert dat en gaat niet in beroep. Ze heeft psychische hulp gezocht, staat in het vonnis.