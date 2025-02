Nieuwe stad, nieuwe mensen: Avansstudenten organiseren gratis activiteiten om elkaar te leren kennen

Foto: Ylanite Koppens via Pexels

Avansstudenten Fleur Bosch en Birgit Hage merken dat veel studenten die net nieuw zijn in een van de Avanssteden, zich niet direct thuis voelen op de hogeschool en geen aansluiting vinden met de rest. Omdat aanmelden bij een studenten- of studievereniging volgens hen hoogdrempelig kan zijn, begonnen ze daarom een community die gratis activiteiten organiseert voor Avansstudenten.

“Omdat studenten vaak wel behoefte hebben aan sociale contacten. Zeker als je net nieuw bent in een stad waar je nog niemand kent, voel je je soms eenzaam. Dat is wat we in onze eigen omgeving horen”, vertellen Fleur en Birgit. De twee studenten kennen elkaar via het Honours Impact Programma van Avans. Dat is een avondprogramma van de hogeschool waar studenten samenkomen die opleidingoverstijgend ‘impact willen maken’. Zo is Fleur eerstejaarsstudent Business Innovation en Birgit tweedejaarsstudent HBO-Rechten. Ze besloten een initiatief te starten dat gratis activiteiten organiseert voor Avansstudenten, om ze zo de kans te bieden nieuwe mensen te leren kennen.

Verplichting

Op Avans zijn er veel studie- en studentenverenigingen waar studenten zich bij kunnen aansluiten. Dat is een goede manier om contacten te leggen, zeggen Fleur en Birgit, maar niet voor iedereen. “Als het niet klikt met je studiegenoten is een studievereniging niet ideaal en een studentenvereniging is niet de juiste plek als je niet van stappen houdt. Het kan ook als een verplichting voelen om bij activiteiten aanwezig te moeten zijn”, zeggen de twee.

De poster met daarop een link naar een groepschat, waarin je je kunt aanmelden voor activiteiten

Friettafel en stadstour

Dat moet met hun initiatief, dat onder de naam Activiteiten Avans opereert, anders worden. Ze willen gevarieerde activiteiten organiseren in Den Bosch en Breda, zodat er voor Avansstudenten met verschillende interesses wat tussen zit. Denk aan samen lunchen, een friettafel, een stadstour om Den Bosch en Breda te leren kennen, spelletjesavonden, gastsprekers die langskomen of een borrel. Die activiteiten zijn niet uitsluitend voor eerstejaarsstudenten, maar voor iedereen. “Je bent altijd welkom”, aldus de twee studenten.

Subsidie

Het plan is dat de activiteiten gratis zijn voor deelnemers. Om dat mogelijk te maken, hebben Fleur en Birgit een subsidieaanvraag gedaan bij de gemeente Den Bosch. Of ze die krijgen, horen ze binnen zes weken, maar zo lang wachten de Avansstudenten niet met het organiseren van hun eerste activiteit. Op 20 maart vindt de aftrap plaats met een spelletjesavond op Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch. De avond begint om 17:00 uur. Wel vragen de Avansstudenten deelnemers voor deze keer zelf drinken en snacks mee te nemen. De exacte locatie delen de twee op hun Instagrampagina en in de groepschat.

Aanmelden kan via de QR-code op de poster. Birgit en Fleur hopen dat de eerste activiteit het begin van iets moois is. “Nieuwe mensen leren kennen, ook van buiten je eigen opleiding, brengt mooie dingen. Dat merken we zelf nu bij het Honours Programma. Dat gunnen we iedereen.”