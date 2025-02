Studenten staken uit solidariteit met ontslagen medewerkers University College

Illustratie: Lotte Verheul

Studenten van het Zeeuwse University College Roosevelt staken vandaag. Dat doen ze uit solidariteit met medewerkers die hun baan dreigen te verliezen. Het UCR ontslaat deze week een kwart van het personeel.

Al twee jaar trekken Nederlandse universiteiten minder internationals en dat beginnen ze in hun portemonnee te voelen. Ook in Zeeland liep de buitenlandse instroom terug, zegt een woordvoerder. Daarom moet na de zomer een kwart van het personeel eruit.

Geen eisen

Deze week maakt het bestuur duidelijk wie hun baan gaan verliezen. De studenten staken nu alvast “uit solidariteit met de ongeveer twintig mensen die weg moeten”, zegt UCR-student Nienke, die de telefoon van de eigenlijke studentenwoordvoerder in de hand krijgt gedrukt omdat die de NOS al te woord staat.

“Dit is een vreedzame staking, geen protest”, zegt de studente. “We hebben geen eisen. Maar we willen wel laten zien dat we ontevreden zijn over de mate van transparantie en inspraak bij deze reorganisatie. De studenten in de medezeggenschapsraad hebben advies gegeven, maar daar wordt niets mee gedaan.”

Geheim

Het stoort de stakers dat studentraadsleden een geheimhoudingsverklaring moesten tekenen over de reorganisatie. “Daardoor mogen ze niets aan andere studenten vertellen en kunnen ze ons dus ook niet goed vertegenwoordigen.”

Dat er niets met het advies van studenten is gedaan is te snel geconcludeerd, zegt de woordvoerder van UCR. “De precieze plannen komen pas deze week naar buiten. Dan pas kunnen ook de studenten zien wat er met hun advies is gebeurd.”

Er leven ook zorgen over de gevolgen voor het onderwijs. Aan het einde van de middag besluiten de stakende studenten samen of er meer acties volgen. Vanochtend waren er zo’n zeventig aanwezig bij een lezing. De rest van de dag zijn er nog meer werkgroepen, lezingen en andere bijeenkomsten.

Utrecht

Het University College Roosevelt in Middelburg valt onder de Universiteit Utrecht. Ongeveer 550 studenten volgen er een driejarig Engelstalig programma in de liberal arts. Het collegegeld is er ruim vierduizend euro per jaar. Internationals van buiten Europa betalen zelfs bijna elfduizend euro.

Zo’n tweederde van de studenten komt uit het buitenland. Maar sinds universiteiten zijn gestopt met het werven van studenten zakt de internationale instroom in. Het bestuur heeft een reorganisatie afgekondigd en ook het onderwijsprogramma gaat op de schop.

Eerder deze maand werd bekend dat ook de Universiteit Twente, TU Delft en de Open Universiteit stevig moeten bezuinigen. De Erasmus Universiteit wil om geld te besparen enkele gebouwen eerder afstoten dan gepland en de Vrije Universiteit Amsterdam werkt aan een sociaal plan om zestig miljoen euro te besparen.