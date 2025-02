Stufi voor hbo’ers op de universiteit? Minister gaat ertegen in beroep

Het ministerie gaat in hoger beroep tegen een miljoenenuitspraak van de Utrechtse rechtbank. Die oordeelde in december dat ook hbo’ers recht hebben op studiefinanciering voor een universitaire master. Minister Bruins wil daar nog niet aan.

Het is eigenlijk niet uit te leggen, erkende de vorige minister van onderwijs, Robbert Dijkgraaf: een afgestudeerde hbo’er krijgt geen studiefinanciering voor een masteropleiding aan de universiteit. Terwijl een student met een universitaire bachelor op zak dat wel krijgt.

Principiële uitspraak

Via de rechter probeerden verschillende studenten al iets te doen aan die situatie. Zonder succes. Totdat de Utrechtse rechtbank in december een principiële uitspraak deed. Die vonniste niet alleen in het voordeel van een hbo-studente die studiefinanciering aanvroeg voor een master in Maastricht, maar in het voordeel van alle hbo’ers die willen doorstuderen.

De rechter waarschuwde de minister namelijk expliciet: als hij nog meer hbo’ers voor zich ziet verschijnen die geen stufi krijgen voor een master aan de universiteit, dan zal hij opnieuw oordelen dat ze daar wel degelijk recht op hebben.

Hoger beroep

Dat kan het ministerie miljoenen kosten. Jaarlijks kiezen tussen de vijf- en zesduizend afgestudeerde hbo’ers voor een vervolgstudie aan de universiteit. Zouden zij allemaal een uitwonende beurs ontvangen, dan kost dat de minister zo’n twintig miljoen euro per jaar.

In oktober liet Bruins het Hoger Onderwijs Persbureau nog weten dat hij daar geen geld voor heeft. Vandaag zegt een woordvoerder van het ministerie dan ook dat het inmiddels tegen de uitspraak van de Utrechtse rechter in beroep is gegaan.

Meer dan dat kan het ministerie officieel niet zeggen over het hoger beroep. Maar de achterliggende redenen laten zich raden: naast het hoge prijskaartje zal de minister ook verwijzen naar de rechtbank in Breda die de minister vorig jaar gelijk gaf.

Verschillende uitspraken

Dat gelijk kwam toen overigens niet van harte. Ook de Bredase rechter plaatste grote vraagtekens bij het beleid. Hij liet zich echter door de minister overtuigen: een hbo-bachelor duurt standaard vier jaar, terwijl een wo-bachelor meestal drie jaar duurt. In de regel sponsort DUO vier jaar studiefinanciering, dus na vier jaar is het voor hbo’ers gewoon klaar.

De Utrechtse rechter constateert echter dat alle hbo’ers na hun bachelor een vijfde of zelfs meer jaren stufi voor een hbo-master kunnen krijgen. Zelfs wo-studenten die naar een hbo-master overstappen hebben daar recht op. De minister kan het onderscheid tussen hbo’ers en wo’ers onvoldoende onderbouwen, dus is er sprake van discriminatie.

Het is nu aan de Centrale Raad van Beroep om een definitief oordeel te geven. Wanneer die de zaak behandelt is nog niet bekend.