Column: Bezuinigingen

Foto: Ilse Wolf

Als ik overbelast ben of onder druk sta dan word ik passief, berustend en overmatig consensusgericht. Die woorden heb ik niet zelf verzonnen, die staan zo in mijn Lumina Spark profiel, een tool die door meerdere Avansopleidingen wordt gebruikt.

Je beantwoordt honderdvierenveertig vragen en met jouw antwoorden meet Lumina de kwaliteiten en eigenschappen die je van nature hebt, die je dagelijks in je werk inzet en – nu komt het interessante – het gedrag waarin je vervalt als je stress hebt.

Je kent wel die collega die drammerig ‘dit moet NU’ staat te roepen na een lange vergadering. Die collega die steeds nieuwe megalomane plannen verzint, onder het mom van ‘lekker innoveren’, terwijl het al zo druk is. Of die collega die maar Excelsheets vol planningen blijft maken. Grote kans dat zij overbelast zijn.

Klinkt nog wat vaag? Kijk dan naar The Bear, de Disney+-serie waarbij je in de keuken kijkt bij chef Carmen ‘Carmy’ Berzatto. Sowieso interessant om met studenten te kijken als je iets van teamdynamica of Belbin wil laten zien en het is een gouden voorbeeld om overbelastheid in termen van Lumina te demonstreren.

Carmy wil namelijk een Michelinster halen. Daardoor wordt hij drammerig en meedogenloos richting zijn team (‘yes chef!’), terwijl hij in de kern een lieve, rustige jongen is die gewoon van koken houdt. Hij is alleen zo gefixeerd op zijn doel (die ster!) dat hij de mensen met wie hij het moet doen afblaft én de liefde van zijn leven laat vallen.

Drammerig, meedogenloos, gefixeerd op het doel. De overbelastheid van Carmy in drie woorden samengevat. Lumina beantwoordt niet wat eronder zit, bij Carmy is dat trauma. Niet alleen van opgroeien in zijn dysfunctionele familie, de zelfmoord van zijn broer, maar ook van zijn tijd bij het toprestaurant in New York waar hij werd afgeblaft door zijn leermeester.

Nou goed, het heet niet voor niets een dramaserie.

Hoewel… in de echte wereld is ook genoeg drama. Zowel op werk- als privégebied. Bij wie gaat altijd alles goed? Bij niemand.

En nu staat ook Avans nog onder druk. Er is minder geld, we moeten bezuinigen – ook al is nog niet bekend wát er precies gaat gebeuren. Ja, robuust en relevant moeten we zijn, maar wat betekent dat? Een reorganisatie, gedwongen ontslagen? Je zou om minder vreemd gedrag vertonen.

Dus, doet je collega of docent raar? Wordt hij kortzichtig, overdreven impulsief of juist aarzelend in zijn beslissingen? Grote kans dat hij overbelast is.

Denk dan aan Lumina, aan Carmy en wat er allemaal onder dat gedrag zit. En heb een beetje begrip, leef mee. Dat doe je immers ook bij de personages in jouw favoriete Netflix en Disney +-series. Misschien ben ik nu overmatig consensusgericht.

Maar eerlijk gezegd vind ik het gewoon heerlijk om na een werkdag vol met gepraat over robuuste en relevante bezuinigingen lekker passief voor de tv te zitten. Het enige wat ik kan doen is erin berusten, nietwaar?

Inge Duine is Avansmedewerker en oud-docent.