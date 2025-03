Estafettestaking van start, niet iedereen krijgt doorbetaald

Beeld van een eerdere oproep tot protest

Honderden docenten, medewerkers en studenten demonstreerden maandag in Leiden tegen de onderwijsbezuinigingen. Vandaag is Utrecht aan de beurt. Daar moeten stakende medewerkers van de hogeschool verlof opnemen.

De politie in Leiden telde een kleine drieduizend actievoerders. Die hopen dat de onderwijsbegroting waar de Tweede Kamer na lang onderhandelen mee instemde alsnog zal worden afgekeurd door de Eerste Kamer. Ook de aanwezige Rob Jetten (D66) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) riepen de senatoren daartoe op.

De stakingsdag en bijbehorende demonstratie in Leiden is de eerste in een reeks. Dinsdag leggen docenten en studenten van de Universiteit Utrecht, de Universiteit voor Humanistiek en de Hogeschool Utrecht (HU) het werk neer.

Zelf betalen

Het bestuur van de HU zegt de zorgen over de bezuinigingen te delen, maar staakt zelf niet mee, meldt hogeschoolblad Trajectum. Medewerkers van de hogeschool die het werk neerleggen moeten een vrije dag opnemen of anders een beroep doen op de stakingskas van hun vakbond. Daarmee zou het bestuur de landelijke richtlijnen van de Vereniging Hogescholen volgen.

“Collega’s voelen zich hierdoor niet gesteund door de HU”, zegt bestuurder Douwe Dirk van der Zweep van vakbond AOb desgevraagd. “Als je staakt krijg je in principe niet betaald”, erkent hij. “Maar dit is een staking tegen het kabinetsbeleid waar ook de HU het mee oneens is, en niet tegen de werkgever. Ze kunnen het loon dus inhouden, maar ze hoeven dat helemaal niet te doen. Ze laten de vakbondsleden de kastanjes uit het vuur halen.”

Daar komt volgens hem nog bij dat onderwijsmedewerkers er gewoonlijk alles aan doen om hun studenten niet te duperen. Dat is ook wat het HU-bestuur aan de medewerkers vraagt. Dan is een korting op je salaris wel heel onsympathiek.”

De enige

Voor zover nu bekend is de HU de enige instelling die salaris wil inhouden bij stakers. Van der Zweep: “De collegevoorzitter van de Hogeschool Leiden zat vandaag tijdens de staking gewoon op het actiepodium en sprak steun uit. Van salarisinhoudingen hebben we ook in andere steden niets gehoord.”

Inmiddels heeft de Hogeschool Utrecht laten weten dat er geen loon wordt ingehouden bij medewerkers die minder dan twee uur staken.