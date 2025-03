Huur internationale student was zeven keer te hoog

Illustratie: Joris Habraken

Een buitenlandse student hoeft voor zijn kamer van tien vierkante meter geen 1.500 euro aan huur en servicekosten te betalen, maar 212 euro. Het komt niet vaak voor dat internationals naar de huurcommissie stappen.

Vorige week oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat een buitenlandse student in 2023 te veel huur had betaald. Hij was via een online platform bij de verhuurder terecht gekomen. Voor een gemeubileerde kamer van tien vierkante meter moest hij 1.500 euro per maand betalen, inclusief de kosten van elektriciteit, gas en water. Voor dat bedrag zou hij ook worden opgehaald van Schiphol.

De student heeft er uiteindelijk maar anderhalve maand gewoond, maar besloot daarna alsnog naar de huurcommissie te stappen. Die vond de vastgestelde huurprijs onredelijk en verlaagde het maandbedrag naar 212 euro per maand. De huurbaas ging in beroep, maar de kantonrechter stelde hem in het ongelijk en nam het oordeel van de huurcommissie integraal over.

Internationals meest kwetsbaar

Studenten zijn wel vaker de dupe van buitensporige huurprijzen. Bijna dagelijks komt er een melding binnen bij de Housing Hotline van de Landelijke Studentenvakbond en het European Students Network.

Buitenlandse studenten zijn de meest kwetsbare groep: “Doordat ze weinig kennis van de Nederlandse woningmarkt hebben, accepteren ze vaak te hoge huren” stelt Gijs Grimbergen, secretaris van de LSVb. Verder speelt mee dat ze snel een kamer moeten vinden en niet al te kritisch durven te zijn. Ze gaan niet snel naar de huurcommissie.

Puntensysteem

Ook veel Nederlandse studenten weten niet dat zij de huurprijs van hun kamer of woning bij de huurcommissie kunnen checken aan de hand van het puntensysteem. Voor internationals is er een Engelstalige rent check.

Klagen loont. Van de kamerbewoners die een zaak aanspannen krijgt tachtig procent gelijk, meldde de huurcommissie vorig jaar.