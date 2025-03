Oud-student Puk volgde na bachelor een master en werkt nu in eigen bedrijf: ‘Ik zag mezelf nooit als ondernemer’

Puk Steenbrink

Na zijn studie Human Resource Management op Avans volgde Puk Steenbrink de master Bedrijfskunde. Toen hij ook die met succes afrondde, begon hij zijn eigen bedrijf. Met detacheringsbureau Precision Partner koppelt hij mensen die in de verspaning werken aan bedrijven die onderdelen maken voor bijvoorbeeld ASML.

Puk wilde doorstuderen om te kijken of het hem lukte om een master te halen. Hij ging voor Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, maar daarvoor moest hij eerst een premaster volgen.

Verschil met bachelor

Vakken volgen op de universiteit bleek wat anders te zijn dan zijn studie op Avans in Den Bosch. ‘’Het niveau was tijdens de premaster best pittig. Er werden hogere eisen gesteld aan het schrijven van een verslag, het doen van onderzoek en alles was in het Engels. Dat vond ik best spannend. Het eerste semester dacht ik: hoe ga ik dit halen?’’, zegt Puk, die zijn toetsen toch haalde en zijn premaster ook. Daarna volgde de reguliere master. ‘’Ik werd er steeds beter in. Ik sparde veel met docenten en studiegenoten om zo de beste manier van leren te vinden. Uiteindelijk heb ik geen stress gehad over het niet halen van mijn diploma en rondde ik mijn master succesvol af.’’

Krantenwijk

Na zijn afstuderen besloot Puk een eigen onderneming te starten, iets wat hij zelf nooit had gedacht. ‘’Ik zag mezelf nooit als ondernemer. Ik had vroeger wel een handel in hockeysticks die ik verkocht en daarvoor een webshop, maar die zei ik ook weer op’’, zegt hij. ‘’Wel was ik altijd bezig met dingen slimmer en sneller te doen. Toen ik een krantenwijk had, vroeg ik mijn buurjongen voor een klein bedrag een gedeelte over te nemen. Dat soort dingen. Toen ik eens een bijbaantje had in de recruitment dacht ik: dat zou ik ook kunnen doen. Het overkwam me dus een beetje.’’



Puk begon een detacheringsbureau. Zijn bedrijf zoekt en levert vakmensen in de verspaning. Dat is de sector waarin metaal en kunststof worden bewerkt tot complexe onderdelen. Die worden gebruikt in uiteenlopende toepassingen, van machinebouw en de maakindustrie tot sectoren zoals bijvoorbeeld scheepvaart, automotive, attractiebouw en fijnmechanica. ‘’Een niche’’, aldus de alumnus.

Moeilijk

In tweeënhalf jaar tijd groeide zijn bedrijf uit tot een organisatie met meer dan veertig mensen in loondienst. Die technische personeelsleden werken bij de bedrijven. Ook heeft hij vijf man intern personeel in dienst. Die zijn verantwoordelijk voor het vinden van vakpersoneel voor de technische tak. ‘’Dat is moeilijk, want er is weinig personeel te vinden. Ons lukt dat wel en dat maakt ons goed. We maken veel gebruik van AI en automatiseringsprogramma’s. We gingen eerst op zoek naar best practices en stopten die in een blender. Zo hebben we innovatieve (e-mail) marketingcampagnes, een database met daarin gegevens van medewerkers in verspaning en zijn we bezig met videocontent maken.’’



Stagiaires

Het bedrijf van Puk en zijn kompaan maakt ook gebruik van stagiaires, waaronder die van Avans. Dat maakt zijn werk nog leuker, vertelt de oud-Avansstudent. ‘’Onze studententijd is nog vers, we weten wat stagiaires leuk vinden. Ze mogen bij ons aan de slag met echte opdrachten. We kennen ook vaak de docenten nog waar stagiaires over vertellen en weten wat er van ze wordt gevraagd bij een stage’’, aldus Puk.

Netwerk

Zijn studie op Avans bleek waardevol te zijn om zelf aan de slag te kunnen gaan. De ervaring die hij opdeed tijdens praktijkopdrachten bij bedrijven blijven hem bij, net als lessen over hoe je slecht nieuws-gesprekken moet voeren. ‘’Ik heb ook veel gehad aan jaargenoten. Ik realiseerde het me niet zo vroeger, maar het netwerk dat je opdoet tijdens je studie is super waardevol. Bij sommige bedrijven die monteurs of verspaners zoeken, waar je normaal niet zo snel binnenkomt, lukt dat wel omdat ik mensen ken die ook HRM studeerden’’, zegt Puk.

Voor studenten die bijna klaar zijn met hun studie op Avans, heeft Puk nog tips. Zo adviseert hij goed na te denken over het bedrijf waar je wil afstuderen of stage lopen en niet zomaar te settelen voor iets wat eenvoudig lijkt. ‘’Gebruik zo’n plek als leerschool om gave projecten te doen. Doe goed vooronderzoek en zorg voor een goede (afstudeer)begeleider.’’