Duurzaamheid als rode draad: oud-student Anne Sophie werkt bij GreenOffice

Anne Sophie (rechts op de foto) met haar GreenOffice collega’s

Anne Sophie Teunissen studeerde in 2023 af bij International Business in Breda. Hoewel ze inmiddels een master volgt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, loopt ze nog steeds wekelijks rond bij Avans als medewerker van GreenOffice.

Het onderwerp duurzaamheid loopt als een rode draad door de opleiding van Anne Sophie. Toch kwam ze min of meer “per ongeluk” met het onderwerp in aanraking tijdens een stage in haar tweede jaar bij Avans. Midden in de coronapandemie was het niet makkelijk om een stageplek te vinden en ze kwam terecht bij E-Flux (nu Road), een platform voor laadtransacties van elektrische auto’s.

“Ik ben me daarna in het onderwerp gaan verdiepen door erover te lezen in blogs en accounts te volgen op Instagram met praktische tips”, vertelt de oud-student. “Via een docent van mijn opleiding zag ik een vacature bij GreenOffice van Avans. Ik solliciteerde en werd aangenomen. Dat is vier jaar geleden.”

Internationale ervaring

Anne Sophie studeerde een half jaar International Business toen de coronapandemie begon. Voor haar stages en minor kon ze niet naar het buitenland. “Gelukkig was mijn klas heel internationaal. En bij de minor die ik volgde, was ik de enige Nederlandssprekende student. Voordat ik ging studeren, was ik een half jaar in Amerika geweest. Die internationale ervaring had ik dus al.”

Na een duurzame afstudeerstage volgde een pre-master en nu de master Global Business & Sustainability in Rotterdam. “Na mijn opleiding bij Avans wilde ik niet meteen gaan werken, maar juist nog meer kennis vergaren. Ik was ook nog jong, pas 22. En ik vind de vrijheden die bij studeren horen fijn.” Anne Sophie is blij met haar keuze voor de master: “Inhoudelijk interessante vakken en leuke medestudenten.”

Serieuze bijbaan

De oud-Avansstudent merkt dat groepsopdrachten soms wat lastiger te plannen zijn nu. “Iedereen heeft serieuze bijbanen.” Zelf heeft ze die ook, na haar afstuderen bij International Business bleef ze verbonden aan GreenOffice. Doel is om Avans te helpen met verduurzamen. Ze kregen bijvoorbeeld voor elkaar dat afstudeerders voortaan een boom cadeau krijgen in het Avansbos en de hogeschool paste het beleid rondom wegwerpbekers aan, nog voordat dat wettelijk verplicht werd vanuit de overheid. Ook organiseert GreenOffice evenementen als een pubquiz, workshops en lezingen, bijvoorbeeld over klimaatverandering.

“Een unieke plek”, noemt Anne Sophie GreenOffice. “We mogen een kritische blik hebben en vooruitstrevend zijn. We zijn daar vrij en autonoom in.” Het studententeam bestaat uit vier studenten en een projectleider. “We zoeken nog een nieuwe collega, het is een bijbaan voor acht uur per week”, meldt ze nog even.

Sinds begin december is in OpenX in Breda het Free Fashion-kledingrek te vinden, op initiatief van GreenOffice en de Academie voor Business en Entrepeneurship. Avansstudenten en -medewerkers kunnen daar gratis kleding ruilen of meenemen.