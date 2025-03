Punt zoekt… De Student van het Jaar 2025

Student van het Jaar 2025

Ken jij iemand die volgens jou echt dé Student van het Jaar 2025 is? Nomineer diegene dan vanaf nu. Punt is namelijk op zoek naar die ene persoon die net dat beetje extra deed, een bijzondere prestatie leverde of gewoon een topper is.

Bij Avans studeren ruim dertigduizend studenten. Sommigen van hen zetten zich in voor een bijzonder doel, blinken ergens in uit, staan altijd klaar om te helpen of zijn een voorbeeld voor anderen. Naar diegenen is Punt dus op zoek.

Winnaar 2024

Informaticastudent Joy Boellaard ging er vorig jaar met de prijs vandoor. Volgens de jury van 2024 leverde zij een bijzondere prestatie op het gebied van praktijkgericht onderzoek. Als ‘vrouw in de techniek’ dient ze als voorbeeld en heeft zij impact op toekomstige studenten.

Nomineren

Alle Avansstudenten en -medewerkers mogen studenten nomineren van wie zij vinden dat ze de titel verdienen. Via onderstaand formulier kun je iemand opgeven. Laat ook weten waarom je diegene nomineert, maar zorg voor een goede motivatie! Nomineren kan tot en met 1 april (geen grapje! ;-)). Een onafhankelijke jury, bestaande uit Avansstudenten en -medewerkers, beslist uiteindelijk wie Student van het Jaar 2025 wordt.

Let op: je kunt alleen stemmen met je Avans-mailadres!