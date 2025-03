Recensie Adolescence: Netflix-serie is wrang, adembenemend en geeft actualiteit pijnlijk weer

Vanaf dit moment zit je geboeid te kijken naar chaos, paniek, ongeloof en even later wanhoop en boosheid. Door het unieke camerawerk, elke aflevering is namelijk in one take opgenomen, waan je je al snel als toeschouwer in het verhaal. De emoties die de personages voelen, kruipen daardoor per aflevering meer onder je huid.

Weken aan voorbereiding en repeteren gingen vooraf aan het opnemen van Adolescence. Omdat alles in een keer goed opgenomen moet worden (omdat er dus niet meer geknipt en geplakt wordt), moest de take opnieuw bij een foutje. En ja, ook als dit gebeurt in de 59e minuut. Check hiernaast hoe zo’n one taker gefilmd wordt.

Geen ervaring

Het acteerwerk van Owen Cooper, die de hoofdrol van Jamie Miller speelt, is goed, intens en heel bewonderingswaardig als je weet dat hij geen acteerervaring heeft. Verschillende recensies zijn lovend over zijn bijdrage in de film, en daar ben ik het roerend mee eens. Waar er eerst ongeloof heerst over dat waar hij van wordt beticht, ontstaat later in aflevering drie irritatie, maar ook medelijden. Je kijkt daarin een uur lang naar een gesprek tussen Jamie en zijn psycholoog dat met vlagen uit de hand loopt vanwege zijn ongezonde omgang met emoties en vrouwen. Irritatie ontstaat omdat hij onvoorspelbaar en heftig reageert, medelijden omdat hij misschien niet beter weet hoe wel te reageren.

Adolescence is een intense maar leerzame serie waarin een giftige cocktail van cyberpesten, social media en toxic masculinity zorgt voor de dood van een jong meisje, een van moord verdachte jongen en twee verscheurde gezinnen. Confronterend, maar de moeite waard om te kijken.