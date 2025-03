Rechtbank: megaboetes voor misleiding door NCOI zijn terecht

Illustratie: Elmarye Aaij

Salta Group (voorheen de NCOI groep) moet 444 duizend euro aan boetes betalen voor misleidende voorlichting en niet-erkende diploma’s. De rechter stelt de grootste particuliere onderwijsaanbieder van Nederland in het ongelijk.

In 2022 publiceerde de Onderwijsinspectie een reeks rapporten over de NCOI hogeschool en vijftien andere particuliere onderwijsaanbieders die tot de Salta Group behoren. Daarin stond dat ze 550 mastergraden niet hadden mogen verstrekken. Dat mag alleen bij masteropleidingen die zijn goedgekeurd door kwaliteitsbewaker NVAO en dat was bij een aantal ‘executive masters’ niet het geval.

In strijd met de wet

De inspectie zag de meeste onterecht verstrekte graden bij de NCOI Hogeschool zelf (435 in totaal), maar andere leden van de Salta Group maakten zich er ook aan schuldig. Daarnaast noemde een achttal scholen zichzelf volgens de inspectie ten onrechte ‘universiteit’ of ‘hogeschool’ en gaven ze misleidende voorlichting aan (aspirant-)studenten.

NCOI en de andere aanbieders vonden het oordeel van de inspectie “in strijd met de wet, onjuist en onvoldoende onderbouwd” en tekende bezwaar aan tegen het besluit van de minister om in totaal 458 duizend euro aan boetes op te leggen. Uiteindelijk werd dat bedrag verlaagd naar 444 duizend euro.

Nog niet tevreden

De Salta Group spande een rechtszaak aan. Zonder succes, blijkt nu: de Rechtbank Den Haag geeft de minister op vrijwel alle punten gelijk. Een boete van 500 euro per onterecht verleend diploma is “niet onevenwichtig”. De inspectie heeft onderwijsinstellingen meermaals gewaarschuwd dat hun voorlichting niet deugde en dat ook hun gebruik van de termen master, universiteit en hogeschool in strijd was met de wet.

Op een ondergeschikt punt krijgen de particuliere onderwijsaanbieders gelijk. Het ministerie heeft de hoogte van de boete voor de tekortschietende informatievoorziening (25 duizend euro per instelling) pas tijdens de zitting gemotiveerd. Daarom hoeven negen instellingen geen griffierecht (371 euro) te betalen en krijgen ze een deel (272 euro) van hun proceskosten vergoed. De Salta Group heeft zes weken de tijd om in beroep te gaan bij de Raad van State.

Boetes te laag

Eind vorig jaar maakte minister Bruins bekend dat de boetes flink omhoog gaan voor onderwijsaanbieders die zichzelf ten onrechte hogeschool of universiteit noemen, of die op eigen gezag bachelor- en masterdiploma’s uitreiken. De boetes staan volgens de minister nu in geen verhouding tot de winst.