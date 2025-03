Scriptie ongeldig verklaard na plagiaat staatssecretaris Maeijer 

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de scriptie van PVV-staatssecretaris Vicky Maeijer ongeldig verklaard. “Dit besluit is een enorme klap voor mij persoonlijk.”

Staatssecretaris Vicky Maeijer (Langdurige en Maatschappelijke Zorg) behaalde in 2009 haar masterdiploma in de rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze kreeg een 6,5 voor haar scriptie.

Maar volgens journalisten van BNR heeft ze plagiaat gepleegd. Veel passages bleken overeen te komen met teksten van anderen en haar bronverwijzing deugde niet, schreven ze in november. De universiteit ging zich erover buigen.

Getuigschrift ingetrokken

“De Examencommissie van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft na onderzoek besloten om mijn scriptie ongeldig te verklaren en het afgegeven getuigschrift in te trekken”, schrijft Maeijer in een statement. Ze mag desgewenst een nieuwe scriptie schrijven.

“Dit besluit is een enorme klap voor mij persoonlijk”, aldus Maeijer. “Ik heb met de beste intenties mijn studie afgerond, maar naar nu blijkt daarbij grote fouten gemaakt. Dat neem ik mijzelf zeer kwalijk en had nooit mogen gebeuren. De kans om een nieuwe scriptie te schrijven grijp ik met beide handen aan.”

Geen originaliteit

Het oordeel van de Erasmus Universiteit over deze scriptie stond niet bij voorbaat vast. Twee deskundigen die BNR Nieuwsradio sprak, vonden het plagiaat, maar een andere dacht van niet: de scriptie zou geen originaliteit claimen.

De universiteit bevestigt dat Maeijer een nieuwe scriptie mag schrijven. Haar mastergraad is formeel nog niet ingetrokken. Daar gaat het instellingsbestuur binnenkort een beslissing over nemen.

De scriptie is zestien jaar oud, maar plagiaat kent volgens de wet op het hoger onderwijs geen verjaringstermijn. “De commissie zal deze casus behandelen als elke casus en maakt geen onderscheid tussen studenten en oud-studenten, of tussen prominenten en niet-prominenten”, liet de universiteit weten toen het plagiaat in het nieuws kwam.