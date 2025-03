Trump wil ‘illegale’ studentendemonstraties smoren

Het wordt gevaarlijker om te protesteren aan Amerikaanse hogescholen en universiteiten. President Donald Trump dreigt met schorsingen en arrestaties. Ook kunnen de instellingen hun financiering kwijtraken als ze de protesten “toestaan”.

Donald Trump wil buitenlanders het land uitzetten als ze bij studentendemonstraties de wet overtreden, kondigde hij eerder dit jaar aan. Deze week bedreigt hij ook Amerikaanse studenten en de onderwijsinstellingen zelf.

Als scholen en universiteiten illegale protesten “toestaan”, kunnen ze hun overheidsfinanciering verliezen, schrijft de Amerikaanse president op sociale media. Oproerkraaiers belanden in de gevangenis of moeten terug naar hun eigen land. Amerikaanse studenten worden uit hun opleiding gezet of gearresteerd. En in hoofdletters voegt hij eraan toe: “Geen maskers!”

Stap verder

Zo gaat Trump dus een stap verder in het smoren van studentendemonstraties, die zich met name tegen het geweld van Israël in Gaza richten. Tegenstanders van deze demonstraties stellen dat er sprake is van antisemitisme.

Trump legt Israël geen haarbreed in de weg en ziet zelfs vastgoedkansen in de wederopbouw van Gaza. De Palestijnen moesten maar ergens anders wonen, opperde hij vorige maand. Nederland steunt die lijn niet, blijkt uit antwoorden op Kamervragen van de SP.

Begrenzen

Toch hebben politieke partijen ook in Nederland grote moeite met studentenprotesten in het hoger onderwijs. Ze willen het demonstratierecht ‘begrenzen’ om de uitwassen te bestrijden, zoals de veelbesproken vernielingen en het geweld aan de Universiteit van Amsterdam.

Vervolging van demonstranten is al mogelijk als ze geweld gebruiken. Vorige maand kreeg een van de UvA-demonstranten celstraf opgelegd, onder meer omdat ze een stok naar de politie had gegooid.

Het demonstratierecht lijkt onder druk te staan. Een groot protest tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs mocht in Utrecht opeens niet doorgaan omdat relschoppers erop af zouden komen. Studenten gingen toch de straat op.

Richtlijn

Universiteitsbestuurders lijken lang niet altijd blij met de protesten op de campus. Vorig jaar kwamen de universiteiten gezamenlijk met een nieuwe ‘richtlijn’, die onder meer kritiek kreeg van De Jonge Akademie: de richtlijn zou het debat smoren. Personeel van de Universiteit van Amsterdam ging onlangs in staking voor het demonstratierecht.