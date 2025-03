Universiteiten: ‘Vul Trumps vragenlijst niet in’

Afbeelding van Heblo via Pixabay

Wageningse wetenschappers kregen een politiek gekleurde vragenlijst van de Amerikaanse Geologische Dienst. De lijn van de regering-Trump is er duidelijk in te herkennen. Vul hem niet in, luidt het dringende advies van de universiteiten.

– Werkt uw organisatie samen met groeperingen die gelieerd zijn aan communistische, socialistische of totalitaire partijen, of met enige andere partij die anti-Amerikaanse opvattingen aanhangt? (ja/nee)

– Kunt u bevestigen dat dit geen klimaat- of milieurechtproject is of dat het zulke elementen bevat? (ja/nee)

– Neemt dit onderzoeksproject gepaste maatregelen om vrouwen te beschermen en te verdedigen tegen de gender-ideologie? (ja/nee)

Kippenvel

Het zijn drie van de 36 vragen die twee Wageningse wetenschappers begin maart in hun mailbox aantroffen, meldde dagblad NRC vorige week. Ze werken samen met het Amerikaanse geologische instituut USGS in een project dat met satellieten de toestand van bossen monitort. De dienst had hun de vragenlijst gestuurd in opdracht van de Amerikaanse overheid.

“Van sommige vragen krijg je echt kippenvel”, reageert een van de twee onderzoekers in universiteitsblad Resource, dat de vragenlijst online zette.

Wageningen waarschuwde de andere universiteiten. Ook daar kregen medewerkers het advies om de vragenlijst niet in te vullen. Universiteitenvereniging UNL houdt het in de gaten, maar heeft nog niet gehoord dat andere wetenschappers de vragenlijst ook hebben ontvangen.Voorzitter Caspar van den Berg noemt de vragenlijst “tekenend voor het verslechterende klimaat voor vrije wetenschapsbeoefening in de VS”.

Taalgebruik

President Trump wil miljarden bezuinigen op onderzoek naar onder meer klimaat, gender, gezondheid en milieu. Onderzoeksaanvragen worden doorgelicht op ‘problematisch taalgebruik’ rond diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit.

In wetenschapsprogramma Focus noemt KNAW-president Marileen Dogterom het “bijna niet te bevatten in welk tempo in de VS het wetenschapsbeleid wordt afgebroken”. Anja Schreijer, medisch directeur van het Nederlandse Pandemic & Disaster Preparedness Center merkt dat haar Amerikaanse collega’s bang zijn om vrijuit te praten. “Dat kan alleen in het weekend via privé-telefoons. Ze zijn bang om hun baan of financiering te verliezen.”