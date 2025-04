Avans verkoopt gebouw St. Joost in Breda

De Avanslocatie aan de Beukenlaan in Breda, waar St. Joost School of Art & Design gevestigd is

Avans gaat het pand van St. Joost School of Art & Design in Breda verkopen. De verkoop is onderdeel van noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen van de hogeschool. Dat maakten collegevoorzitter Marjan Hammersma en academiedirecteur Ronald Philipsen donderdagochtend bekend tijdens informatiesessies voor medewerkers en studenten.

Avans trekt twee jaar uit om in Breda een nieuwe locatie te vinden voor de kunstacademie die nu nog aan de Beukenlaan zit. Gekeken wordt of St. Joost naar een van de huidige Avansgebouwen in de stad kan verhuizen, anders zoekt Avans naar een nieuwe locatie.



De reden van de verkoop is dat Avans de komende jaren moet bezuinigen. Mede door het teruglopende aantal studenten krijgt de hogeschool minder geld van de overheid. Avans heeft te veel vaste lasten, waarvan volgens Marjan Hammersma een groot gedeelte in de huisvesting zit. “We kwamen tot het besluit dat we vastgoed en grond moeten afstoten. Dit pand is geweldig, maar om het veilig te houden moeten we investeren”, aldus de bestuursvoorzitter van Avans.

Bij de sessie van studenten bleven de aanwezige studenten staan.

Onderhoud

Blijven in het huidige pand, waar de kunstacademie sinds 1994 in gevestigd is, is geen optie vertelde Hammersma. Het gebouw voldoet nu niet aan de veiligheidseisen, het nodige onderhoud kost een hoop geld. “Dat geld hebben we niet.”



Verhuizen naar een andere locatie in Breda heeft volgens Hammersma ook inhoudelijke redenen. “We willen St. Joost dichterbij andere opleidingen van Avans halen, dichterbij waar het gebeurt in Breda.”

St. Joost zit in de muren

Na het nieuws konden eerst medewerkers van de kunstacademie vragen stellen en zorgen delen. Veel medewerkers zeiden bezorgd te zijn over de toekomst van St. Joost als ze moeten verhuizen naar een ander pand. Veel studenten kiezen volgens medewerkers specifiek voor een opleiding aan de Beukenlaan. Dat vond Hammersma een terechte zorg. “St. Joost zit hier in de muren, dat voel ik. We omarmen de kunstacademie, maar kunnen het ons niet meer permitteren om hier te blijven. We moeten samen op zoek naar een plek waar St. Joost ten volle St. Joost kan zijn.”



Volgens academiedirecteur Philipsen was het een pittige boodschap om te brengen en vertelde hij de emoties onder de medewerkers te begrijpen. “Maar St. Joost is groter dan dit gebouw. We zijn overal geweest en de ziel gaat telkens mee naar een nieuwe locatie. Om dat ook nu te doen, hebben we iedereen nodig.”

Kritisch op de inhoud

Na de medewerkers kregen de studenten van St. Joost te horen dat het gebouw wordt verkocht. Philipsen wilde daaraan voorafgaand kwijt dat hij de creativiteit waarmee de posters door de studenten waren gemaakt bewondert, maar dat hij van ze vraagt om kritisch te zijn op de inhoud, niet op de persoon. Hij doelde daarmee op posters waarop hij bij naam werd genoemd.

Een van de posters die verspreid door de Bredase kunstlocatie hangen

De aanwezige studenten reageerden emotioneel op de mededeling van cvb-voorzitter Hammersma. Ze maken zich zorgen over de kwaliteit van hun onderwijs. Van een aantal docenten zijn tijdelijke contracten niet verlengd. “Hopeloos”, noemt een van de studenten de situatie op de kunstacademie. “Dit is voor mij het einde van St. Joost”, zegt een andere student.

Een van de posters gemaakt door studenten van St. Joost

Geen concrete plannen

Hammersma en Philipsen nodigden de studenten uit om mee te denken over de nieuwe locatie, wat in eerste instantie schamper gelach van de studenten oplevert. “We kunnen niet meepraten als er geen concrete plannen zijn”, vindt een student. “We willen iets op papier zien”, voegt een ander toe. “Dit is slap gelul.”

Ook zijn de kunststudenten bezorgd over hun welzijn en spreken daar de cvb-voorzitter op aan. “Wat gaat u doen zodat studenten zich straks op de nieuwe locatie veilig voelen?” De studenten verwijzen naar Den Bosch, waar kunststudenten hun locatie moeten delen met studenten Business Innovation en zich daardoor soms onveilig voelen. “Ons werk is een kwetsbaar proces”, wil een student nog kwijt. “Ik wil van jullie horen wat er nodig is. Als het gaat om veiligheid, dan moeten we daarover in gesprek”, zegt Hammersma tot besluit.