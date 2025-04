‘Laat studentbestuurders geen collegegeld betalen’

Het aangeboden manifest. Foto via: Marleen Melisse

Vanwege hun krappe portemonnee durven steeds minder studenten een bestuursfunctie bij een vereniging te vervullen of in de medezeggenschap te gaan, staat in een manifest dat dinsdag aan de Tweede Kamer is aangeboden.

In dit manifest vragen het Interstedelijk Studenten Overleg (met zijn wortels in de medezeggenschap) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) aan de politiek en de onderwijsinstellingen om ‘collegegeldvrij besturen’ mogelijk te maken.

Sinds 2016 hoeven onderwijsinstellingen niet langer collegegeld te vragen aan studenten die geen lessen meer volgen naast hun werk in de medezeggenschap of in het bestuur van een studie-, studenten- of sportvereniging. Deze actievelingen staan dan gewoon ingeschreven als student en kunnen dus nog lenen bij DUO en gebruikmaken van hun ov-kaart. Het maakt het goedkoper om iets naast je studie te doen.

Maar uit een rondvraag van ISO en LKvV blijkt dat een groot aantal hogescholen en universiteiten deze regeling niet toepast. Bestuurswerk zou daardoor steeds vaker iets voor de ‘happy few’ worden.

Dat is zonde, vinden de tientallen organisaties die het manifest ondertekenden. Studentbestuurders dragen bij aan een verbonden studentengemeenschap en daar moet je niet op besparen”, zegt ISO-voorzitter Mylou Miché.