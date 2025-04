Landelijk protest tegen onderwijsbezuinigingen op 10 juni

Illustratie: Lotte Verheul

Na een estafette van protesten aan universiteiten en hogescholen door het hele land komt er opnieuw een landelijke demonstratie tegen de bezuinigingen op onderwijs en onderzoek: dinsdag 10 juni.

De bezuinigingen op onderwijs en onderzoek zijn nog maar net goedgekeurd in de Eerste Kamer en meteen komen er nieuwe bezuinigingen overheen: in de Voorjaarsnota snijdt het kabinet opnieuw in onderwijs en onderzoek.

Het is tegen het zere been van actievoerders, die de afgelopen maanden door het hele land hun stem lieten horen. Gisteren voerden medewerkers en studenten actie aan de TU Delft. Dit was voorlopig de laatste in de estafette.

Gijs Kooistra, bestuurder bij vakbond FNV Onderwijs & Onderzoek, kondigde daar een nieuwe landelijke actiedag aan: dinsdag 10 juni. De details volgen nog, ook de plaats is nog niet bekend. Actiegroepen en andere vakbonden doen ook mee.

Schade

Ook de Landelijke Studentenvakbond is erbij. “De stakingen zijn kennelijk nog niet genoeg geweest”, zegt voorzitter Abdelkader Karbache. “In de Voorjaarsnota valt de nieuwe schade voor het hoger onderwijs mee. Dat laat zien dat de stakingen wel hebben geholpen. Maar nu zijn het mbo en het voortgezet onderwijs getroffen. De coalitie valt niet te vertrouwen, we moeten laten zien dat we dit niet pikken.”

Volgens Karbache is het kabinet ook zijn ‘bondgenoten’ kwijtgeraakt, zodat het protest nog meer kans maakt. Hij doelt op de drie christelijke partijen en JA21, die met de regeringspartijen een compromis sloten om de bezuinigingen te verzachten. CDA, ChristenUnie en SGP bleken onaangenaam verrast dat er nu alweer nieuwe bezuinigingen liggen.

Eerder

Het vorige landelijke protest vond afgelopen november plaats. Toen kwamen duizenden demonstranten naar het Malieveld in Den Haag. “Doe het niet”, was de slogan die ook oppositiepartijen steevast herhalen.