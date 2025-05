HBO-Monitor: afgestudeerden Avans vinden snel een baan

Illustratie: Daan van Bommel

Iets meer dan 4 procent van de afgestudeerden van Avans die in studiejaar 2022/2023 hun diploma haalden, was vorig jaar werkloos. Landelijk is dat 3,7 procent. Dat blijkt uit de HBO-Monitor, een jaarlijks onderzoek uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

Van de gediplomeerden van Avans had 92 procent binnen drie maanden een baan. Dat is ongeveer net zo veel als landelijk. Zeven op de tien afgestudeerden hadden vorig jaar een vaste aanstelling. Vijf jaar geleden lag dat aantal nog onder de 60 procent. Hbo’ers met een masterdiploma hebben het vaakst een vast dienstverband.

Zes op de tien afgestudeerden zijn tevreden over de voorbereiding op de beroepspraktijk vanuit hun opleiding. Landelijk is dat 53 procent. Van de oud-Avansstudenten vindt 72 procent hun opleiding een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt. Avans scoort lager als het gaat om voorlichting over beroepsmogelijkheden. Slechts 47 procent van de afgestudeerden is daar tevreden over.

Functieniveau

Ruim 80 procent van de afgestudeerden van Avans vindt dat hun opleiding en huidige functie voldoende of goed op elkaar aansluiten. Ongeveer net zo veel oud-studenten vinden dat hun functieniveau past bij hun opleidingsniveau en meer dan 70 procent vindt dat hun capaciteiten voldoende of goed benut worden. Daarnaast ziet 74 veel carrièremogelijkheden in hun functie.

Over het algemeen zijn afgestudeerden van Avans tevreden over hun opleiding, dat zegt bijna 80 procent. Ongeveer evenveel studenten zouden opnieuw voor dezelfde studie kiezen bij Avans en die aanraden aan familie en vrienden. Ook is bijna 80 procent tevreden over de docenten van hun opleiding.

2140 oud-Avansstudenten vulden de vragenlijsten in, dat is 34 procent van de afgestudeerden.