Keuzemodule laat studenten anders denken over maatschappelijke problemen

De oplossingen van Verpleegkundestudent Amal

Studenten van de keuzemodule Buiten het gebaande pad presenteerden eind april in OpenX in Breda hun onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken en mogelijke oplossingen die ze daarvoor bedachten.

Deeltijdstudenten van de opleidingen Social Work, Verpleegkunde en Bedrijfskunde bogen zich over een maatschappelijk probleem en zochten naar oplossingen. Ze werden daarbij uitgedaagd om buiten de kaders van hun vakgebied te denken. Onderwerpen verschilden van eenzaamheid bij jongeren en ouderen, woningnood en zwerfafval tot mensen in kwetsbare posities.

Feedback ophalen

Tijdens de expositie presenteren de studenten drie mogelijke oplossingen voor de vraagstukken, leggen docenten Marjolein van Oosterbos en Mariëlle Pieterse uit. “Ze halen actief feedback op en gebruiken dat om één idee verder uit te werken”, vertelt Van Oosterbos. “Dat presenteren ze aan het einde van de keuzemodule voor een expertjury.”

Eenzame ouderen

Amal Zarrouki, deeltijdstudent Verpleegkunde in Den Bosch, verdiepte zich in sociale eenzaamheid bij ouderen. Als wijkverpleegkundige ziet ze veel eenzame ouderen, maar ze heeft geen tijd om daar iets aan te doen. Een van de oplossingen die ze bedacht is het plaatsen van een bankje op een centrale plek in een wijk, bedoeld als ontmoetingsplek voor ouderen.

Ook kwam Amal met een technologische oplossing om eenzaamheid tegen te gaan: een app waarin ouderen hulp kunnen vragen bij bijvoorbeeld boodschappen doen. Ze worden dan gematcht aan iemand die wil helpen.

Leefbaarheid

Zwerfafval is het probleem waarover Kevin Klaassen, deeltijdstudent Social Work in Breda, zich boog. Van tevoren dacht hij dat het onderwerp ver van zijn werk als opbouwwerker zou staan, maar er bleken raakvlakken te zijn. “Ik houd me in Roosendaal bezig met het verbinden van inwoners in een wijk en afval is ook een verbindende factor”, zegt Kevin. “Het is van invloed op de leefbaarheid in een wijk.”

De oplossingen van Social Workstudent Kevin

Kevin bedacht verschillende oplossingen om zwerfafval aan te pakken. De hoeveelheid afval zou teruggedrongen worden als alle ondernemers in een wijk werken met herbruikbare verpakkingen. Ook zou een pratende prullenbak ervoor kunnen zorgen dat mensen hun afval beter weggooien.

Anders denken

“De winst van deze keuzemodule is dat de studenten anders zijn gaan denken”, zegt docent Pieterse. “Ze hebben hun blik verbreed en zijn echt op pad gegaan voor hun onderzoek.” De studenten volgden een groot deel van hun lessen op locatie, bij Quiet in Breda. “Als dank voor het beschikbaar stellen van een ruimte, zorgen de studenten voor een “sociale tegenprestatie”, vertellen de docenten.