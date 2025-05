Langs bij viral foodhotspots: Bossche bollen-ijs in Den Bosch

Bossche Bol-ijsje van Bakkerij Royal in Den Bosch

In Avanssteden zijn er momenteel verschillende snacks die op social media veel aandacht krijgen. Bij Punt zijn we de beroerdste niet en nemen we graag de proef om te som om te onderzoeken of deze lekkernijen écht de moeite waard zijn. Deze week: een Bossche Bol-ijsje.

Oké, heel eerlijk? Het Bossche Bol-ijsje is geen nieuwe verschijning in Den Bosch. Sinds 2021 verkoopt Bakkerij Royal ‘m al, maar nog niet eerder verkocht Royal het ijsje aan een Punt-redacteur ;-).

Zomerse temperaturen vragen om een verkoelend tussendoortje. De nieuwsgierigheid wint het vandaag van de bloedhitte van 28 graden Celsius en zo liepen we net na de lunch richting de Bossche binnenstad. Alvast een scoop: eet het ijsje niet als je nét je bammetjes achter de kiezen hebt, want het is een groot ijsje.

Verrast

Op een grote hoorn gevuld met softijs prijkt een Bossche bol met daarin, jawel, softijs! Het eerste wat ik denk als ik het ijs geserveerd is: hoe ga ik dit in hemelsnaam opeten? Met de houten lepel die ik erbij krijg, ga ik de strijd niet winnen. Dus ik begin maar gewoon te happen in de Bossche Bol. Tot mijn verbazing proef ik daar een koude substantie. Ik verwacht slagroom, maar er zit softijs in. Enigszins verrast dus, maar het smaakt wel.

Knoeien

Even terug naar die zomerse temperaturen. Die hebben natuurlijk ook invloed op het smeltproces van mijn ijs. Al snel wordt het ijs vloeibaar en wordt het eten van deze lekkernij een waar slagveld. Met welgeteld één servetje dat ik erbij krijg, doe ik mijn best om niet te veel te knoeien.

De kruising tussen een softijsje en een Bossche Bol leek me een bijzondere. En dat is het na het eten ook. Het is lekker, machtig en ziet er vooral Instagramwaardig uit. Ook de prijs (4,50 euro) valt me alles mee.

Ken jij nog een virale (en lekkere) snack die Punt volgens jou moet testen? Laat het weten in de comments!