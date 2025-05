Tilburg snijdt band met twee Israëlische instellingen door

Gebouw van Tilburg University

Met twee Israëlische universiteiten valt niet te praten over de oorlog in Gaza, stelt de Tilburg University. Daarom zegt de universiteit de banden op. Met individuele onderzoekers mogen Tilburgse wetenschappers wel blijven samenwerken.

In december kreeg het college van bestuur van Tilburg University het advies om de ‘institutionele banden’ met drie Israëlische universiteiten op te zeggen. Daarna bleef het maandenlang stil. Althans, vanuit het bestuur. De pro-Palestijnse demonstraties op de universiteit gingen intussen door.

Nu blijkt dat het bestuur wel degelijk bezig was met de kwestie: Tilburg probeerde het gesprek aan te gaan met drie Israëlische partnerinstellingen, om hun kant van het verhaal te horen. Dat is in twee gevallen niet gelukt, schrijft het bestuur woensdag in een persbericht.

Symbolisch

“Het bleek niet mogelijk om de dialoog te voeren over de risico’s van onze samenwerking”, schrijft het bestuur. Dat gesprek moest gaan over “systematische en grove schendingen van mensenrechten en fundamentele vrijheden” in het land.

Tilburg University verbreekt daarom de banden met de Reichman University, een kleinere private instelling nabij Tel Aviv, en met de Bar Ilan University, een grote publieke universiteit in diezelfde stad.

Het besluit heeft vooral symbolische waarde. Studenten gingen vanwege een negatief reisadvies al niet meer naar Israël op uitwisseling, schrijft het Tilburgse universiteitsblad Univers, en onderzoekers mogen met individuele collega’s in Israël blijven samenwerken. Ook zijn Israëlische studenten nog steeds welkom in Brabant.

Hebrew University

De Adviescommissie Samenwerkingsverbanden vond in december dat de Brabantse universiteit de “morele verantwoordelijkheid heeft om iets te doen”, vanwege in de Israëlische vergeldingsoorlog die volgde op de aanslag van Hamas in oktober 2023. Israëlische bombardementen maken veel burgerslachtoffers en het land laat nauwelijks hulpgoederen toe tot Gaza. Ook de Nederlandse regering vindt sinds afgelopen woensdag dat dat consequenties moet hebben voor de samenwerking met Israël.

Meer universiteiten heroverwegen hun samenwerking met Israëlische instellingen. De Universiteit van Amsterdam verbrak de banden met de Hebrew University uit Jeruzalem, omdat die instelling volgens een UvA-commissie te nauw met het Israëlische leger verbonden is.

Maar Tilburg University trekt nu een andere conclusie: de Hebrew University is de enige van de drie partners waar wél een gesprek mee te voeren valt, schrijft het bestuur. “Deze universiteit heeft de indruk gegeven kritisch te zijn en om die reden zetten we het gesprek voorlopig voort.” Tilburg hoopt door in gesprek te blijven “invloed te kunnen uitoefenen”.