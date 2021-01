Dit jaar een vernieuwde Nationale Studentenenquête

De ruim 35 duizend studenten van Avans Hogeschool ontvangen volgende week de Nationale Studentenenquête (NSE). De NSE is een grootschalig, landelijk onderzoek naar de tevredenheid van studenten over het onderwijs. Jaarlijks vullen zo’n 270 duizend studenten het formulier in.

Nieuw

De NSE is vernieuwd. “Voor het eerst hebben studenten zelf een bijdrage geleverd aan deze enquête”, zegt Jessica Nooij, senior beleidsadviseur van Avans en nauw betrokken bij de ontwikkeling van de vernieuwde NSE. Belangrijk is dat het nu behapbaar is. De vragenlijst is korter. “Het invullen van vorige enquêtes duurde gemiddeld een half uur, nu zul je in maximaal 15 minuten klaar zijn.” De tekst is neutraler, goed in te vullen op de smartphone en bovendien is de privacy gewaarborgd. “Hij is compleet anoniem”, zegt Nooij.

In de NSE staan vragen over algemene zaken over de opleiding. Daarnaast zijn er ook specifieke vragen zoals afstandsonderwijs en betrokkenheid bij de opleiding. “Voelt de student zich veilig op Avans?”, geeft Nooij als voorbeeld.

Geen NSE

Studenten hebben de afgelopen twee jaar geen NSE ontvangen. In 2019 stapte de Vereniging van Hogescholen uit het proces waardoor alle hogescholen in Nederland niet meer deelnamen, ook Avans niet. De betrouwbaarheid van de data stond ter discussie en ook de regels rond de privacywetgeving gooide roet in het eten. Vorig jaar kwam het door de coronacrisis dat er geen NSE was.

Verplicht

Hogescholen en universiteiten zijn sinds dit jaar verplicht om deel te nemen aan de Nationale Studentenenquête. Studenten krijgen zo een beter beeld welke studie het beste bij ze past. Maar de enquête is niet alleen belangrijk voor de toekomstige student, ook kan een onderwijsinstelling beter zicht krijgen op verbeterpunten.

De NSE wordt in de week van 18 januari 2021 verstuurd. Studenten van Avans krijgen hem op 22 januari per mail. De uiterste inleverdatum is 14 maart. De resultaten van de NSE worden eind juni gepubliceerd op de website van Studiekeuze123. Ook Elsevier en Keuzegids Hbo maken gebruik van deze resultaten. Al jaren komt Avans Hogeschool als beste uit de bus.