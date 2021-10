‘Biobabes’ Romy en Babette delen fascinatie voor plastic en gaan samen het theater in

Babette (l) en Romy. Foto: Simone Michielsen

Is plastic nou goed of slecht? Vierdejaars Chemiestudent Babette Leenhouts en Technisch Onderwijsassistent Romy van Dongen belichten vrijdag 15 oktober tijdens een avond in theater De Nieuwe Vorst in Tilburg de verschillende kanten van het materiaal.

Wat is het plastic van de toekomst? Babette Leenhouts en Romy van Dongen doen er in het biobased chemielab aan de Lovensdijkstraat in Breda onderzoek naar. Hun ervaringen, dagelijkse fascinaties voor dit materiaal en Romy’s zwak voor bubbeltjesplastic brengen ze daarom samen in het theater. “We willen tijdens deze avond de verschillende kanten van plastic belichten en cultuur combineren met wetenschap omdat we dat beiden erg leuk vinden”, leggen Romy en Babette uit, die zichzelf de ‘biobabes’ noemen.

“Dat doen we door met mensen in gesprek te gaan die allemaal een verschillende visie op plastic hebben”, vertelt Romy. “We spreken met Avansdocent-onderzoeker Jack van Schijndel over biobased plastic, initiatiefneemster van ZeroWaste NL Elisah Pals en met de directeur van PlasticsEurope NL Theo Stijnen. De gesprekken worden afgewisseld met opera, spoken word en vegan hapjes.”

Negatief in het nieuws

De ene week is plastic in het nieuws vanwege de plastic soep in de zee, de andere week is er een alternatief gevonden voor het materiaal. “We zien dat plastic vaak negatief in het nieuws komt. Met pLESStic, zoals de voorstelling heet, willen we laten zien dat er ook hard gewerkt wordt aan goede initiatieven en alternatieven in de plasticwereld”, vertelt Babette.

“Het is een materiaal dat best moeilijk is om te produceren en te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat voor ieder plastic tegenwoordig bijna een bioplastic beschikbaar is met vergelijkbare materiaaleigenschappen. Voor sommige toepassingen als het gebruik van PVC-buizen onder de grond of andere voorwerpen die lang meegaan is plastic prima. Uitdagingen aan bioplastic daarentegen zijn de hogere kostprijs en het vraagstuk over hoe afbreekbaar de bioplastics in de natuur zijn.”

In de ban

Avans deed begin juli wegwerpplastic in de ban. Geen plastic vorken, messen of lepels meer waar je je lunch mee kunt opeten. Maar een compleet plasticvrij Avans, noemen de twee een enorme uitdaging en ook niet honderd procent nodig. “Er zijn duurzamere versies van plastic beschikbaar”, vertelde Van Dongen in oktober 2020 aan Punt. “Het soort plastic dat ik onderzocht tijdens mijn afstudeerperiode is gemaakt van lignine, een stofje uit hout. Door de natuurlijke basis is het makkelijk recyclebaar. Sterker nog, je kunt het plastic zelfs terugbrengen naar de grondstoffen, waardoor het tot wel tien keer herbruikbaar is.”

“Echter is naar dit soort plastic nog meer onderzoek nodig, voor we het echt kunnen toepassen in de praktijk. Dan wil je het liefst dat soort plastic gebruiken voor dingen die echt langer mee gaan, zoals plastic tentdoeken of kleding en niet voor bestek.”

PLESStic – Chemie op het podium vangt aan om 19:30 uur in theater De Nieuwe Vorst in Tilburg. Een ticket kost €12,50.