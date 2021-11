Wat moet ik doen als ik om medische redenen geen mondkapje op kan? En nog meer prangende vragen over corona

Heb jij een prangende coronavraag? Laat het ons weten via punt@avans.nl of onze socials.

Vanaf maandag 8 november moeten studenten en medewerkers in het hoger onderwijs weer een mondkapje dragen. Wat als ik deze om medische redenen niet kan dragen?

Geen paniek! Voor studenten en medewerkers die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen, wordt er een uitzondering gemaakt, staat op www.coronavirus.avans.nl. Studenten moeten in zo’n geval wel toestemming vragen bij het decanaat. Dat doe je door een verklaring te laten tekenen door een decaan. Medewerkers kunnen terecht bij hun directie. Je hoeft het mondkapje alleen op als je je beweegt door de gangen.

Moet ik straks een coronapas hebben om college te kunnen volgen?

Vooralsnog niet. Het kabinet heeft wél gesproken over het invoeren van de coronapas in het hoger onderwijs en het mbo, maar dat gaat voorlopig niet gebeuren, schrijft de NOS. Daarvoor is ook een wetswijziging nodig.



En als het aan de koepelorganisaties van hogescholen en universiteiten ligt, gaat de invoering van een coronatoegangsbewijs niet gebeuren. De Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten hebben principiële bezwaren. Het onderwijs zou volgens de organisaties toegankelijk moeten blijven voor studenten met én zonder coronapas, omdat het recht op onderwijs daar te belangrijk voor is. “Je zult altijd studenten hebben die de pas niet kunnen of willen laten zien. Die moet je een volwaardig alternatief bieden omdat zij ook recht hebben op onderwijs”, zegt woordvoerder van de Vereniging Hogescholen Eva Kloosterman. Avans schaart zich achter dit statement.