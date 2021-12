Het jaar 2021 door de ogen van… student Bestuurskunde Aron de Hoop

Aron de Hoop

Het jaar 2021 zit er bijna op. Punt gebruikt deze laatste lesweek om met eerder geïnterviewde studenten en medewerkers terug te blikken op het jaar, dat net als vorig jaar grotendeels in het teken stond van corona. In de eerste aflevering vertelt tweedejaarsstudent Bestuurskunde Aron de Hoop over zijn jaar. Punt sprak hem afgelopen jaar over de Tweede kamerverkiezingen en over de start van zijn debatclub.

‘’Waar moet ik beginnen… 2021 was vreemd, maar interessant. Soms voelde het kafkaësk aan. Dan weer mocht je niets, dan weer alles: je had geen idee waar je aan toe was. Ergens heel fascinerend’’, blikt Aron terug.



Genadig

Ondanks de oplopende besmettingen onder studenten en jongeren, bleef de Avansstudent het hele jaar vrij van corona. ‘’En mijn familie gelukkig ook. Ik woon nog bij mijn ouders in Stampersgat, maar we zijn er allemaal genadig van afgekomen. En dat terwijl ik soms toch plekken heb bezocht, bijvoorbeeld met mijn studievereniging s.v. Collegium’’, vertelt Aron, die in Den Bosch studeert.

Gemeenteraadsverkiezingen

2021 was een jaar dat ondanks alle corona-malaise toch ook een hoop hoogtepunten met zich meebracht voor de Bestuurskundestudent met een volle kalender. Het absolute hoogtepunt is dat hij met het oog op de komende Gemeenteraadsverkiezingen op plek 2 is gezet van zijn politieke partij GroenLinks-Pvda in de gemeente Halderberge. Dat is een verkiesbare plek. ‘’We mogen aan de slag en dat is fantastisch. Ik kan niet wachten mooie dingen te gaan doen’’, zegt Aron, die ook onlangs een debatteam heeft opgezet. “De eerste activiteit van die groep ging door de verstrengde coronamaatregelen trouwens niet door.”



Gegroeid als mens

‘’Wat ook mooi is aan dit jaar, is dat ik ben gegroeid als mens. Ik heb meer tijd voor mezelf genomen, iets wat ik hiervoor niet echt deed. Ik laat soms de wereld even zoals die is. Daarnaast heb ik veel mooie gesprekken gevoerd, met familie en vrienden. Dat vind ik heel waardevol.’’

Coronamoe

Toch was niet alles rozengeur en maneschijn voor de politiek bedreven student. Wat hem teleurstelt is dat de saamhorigheid, die er aan het begin van de pandemie in zijn ogen wél was, verdwijnt. ‘’Het echt iets voor elkaar willen betekenen, omdat we in hetzelfde schuitje zitten, wordt steeds minder. Iedereen is er klaar mee en coronamoe. Dat zorgt voor polarisatie’’, ziet hij. ‘’Daar vind ik als mens wel iets van. Ik ga graag met anderen in gesprek, maar sommige onderwerpen vermijd ik. Ik word selectiever en dat is niet leuk.’’

Reacties

Punt sprak in 2021 meerdere keren met Aron. Pas nog, toen hij binnen zijn academie een debatclub opzette, en in maart toen de Tweede Kamerverkiezingen naderden. Op die stukken ontving hij een hoop reacties. ‘’Veel leuke, ook van mensen die het niet met de inhoud eens waren. Maar ze vertelden wel dat ze zagen waar ik vandaan kwam, waarna een goed gesprek ontstond. Dat is echt heel waardevol. Als we daarnaartoe kunnen gaan in 2022, is dat fantastisch.’’

Voor 2022 hoopt Aron de gemeenteraad in te gaan en zijn studie Bestuurskunde, die hij ontzettend leuk vindt, door te zetten. ‘’En ik wil meer lezen. Dat zeg ik al langer, maar wil ik nu echt doen. Vooral filosofie vind ik erg interessant. Ook wil ik meer voor mensen betekenen, nóg meer groeien als mens en alvast vooruitkijken naar de Provinciale Staten-verkiezingen van 2023. Die komen er ook aan.’’