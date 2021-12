Het jaar 2021 door de ogen van… studenten Mens en Techniek Aemil, Frederique, Katie en Manouk

Studenten Frederique, Aemil, Manouk en Katie (v.l.n.r.).

Het jaar 2021 zit er bijna op. Punt gebruikt deze laatste lesweek om met eerder geïnterviewde studenten en medewerkers terug te blikken op het jaar, dat net als vorig jaar grotendeels in het teken stond van corona. In deze tweede aflevering vertellen derdejaarsstudenten Mens en Techniek Aemil, Frederique, Katie en Manouk hoe hun schoolproject uitgroeide tot onderneming.

“Toen we begonnen wisten we niet veel van ondernemen, maar we rollen er langzaam in en komen steeds meer te weten”, vertelt Frederique Veenstra, derdejaars Mens en Techniek in Breda. Met medestudenten Aemil Kaethoven, Katie van Stiphout en Manouk Smeulders rondde ze in juni een project af voor Innovatiecentrum Imagine van Amarant. Maar daar bleef het niet bij. Ze werden door Imagine gestimuleerd om verder te gaan met het project als eigen onderneming.

De studenten bedachten een mobiele escaperoom om seksualiteit makkelijker bespreekbaar te maken voor medewerkers van Amarant en cliënten met een licht verstandelijke beperking en noemden hem De Kijkdoos. Aan de hand van spellen gaan begeleiders en cliënten in gesprek over seksualiteit.

Enthousiast

“Onze opdrachtgevers bij Imagine waren heel enthousiast over de escaperoom”, vertelt Frederique. “Ze vonden het zonde als we er na afloop van het project niks meer mee zouden doen.” De vier studenten namen contact op met het Avans Ondernemerscentrum (AOC) om te weten te komen wat hun vervolgstappen moesten zijn.

Ze dachten dat ze misschien niet door mochten gaan met de escaperoom omdat de rechten daarvan bij het innovatiecentrum lagen. Het Studenten Juridisch Advieskantoor (SJAK) zocht dat voor ze uit en zelf gingen ze met Imagine in gesprek. “Ze moedigden ons juist aan om door te gaan”, zegt Katie.

Droom

Begeleider Willem Vermeulen van het AOC adviseerde de studenten om eerst hun droom en toekomstvisie te formuleren. “We zijn op een andere manier naar onze onderneming gaan kijken”, zegt Frederique. “Ik dacht dat het bij het opzetten ervan sneller over de financiële aspecten zou gaan.” Katie: “Begin dit jaar had ik niet gedacht dat we nu een onderneming zouden hebben. Ik houd me bezig met de creatieve kant, de anderen meer met de visie van het bedrijf. Daarin zijn we echt gegroeid.”

Het prototype dat ze tijdens het project ontwikkelden, willen ze verbeteren. “Het moet lichter en compacter”, vertelt Frederique. “De kist waar alle spellen in zitten konden we niet meenemen”, voegt Aemil toe. “Hij paste niet in de auto.” Ook moet de escaperoom vaker getest worden, maar dat gaat nu niet door corona. “Het is wel vervelend dat we daar zo afhankelijk van zijn”, zegt Frederique.

Stage

Op dit moment lopen de vier studenten stage, dus kunnen ze wat minder tijd besteden aan hun onderneming. Frederique: “Elke maandagavond vergaderen we een uur. Dan verdelen we de taken.” Dat uur gaat het niet alleen over De Kijkdoos, wat voorlopig nog de naam van het bedrijf is. “We zitten nu veel thuis, het is fijn om contact met elkaar te hebben en bij te kletsen”, zegt Manouk. “Omdat we elkaar goed kennen, kunnen we eerlijk zijn”, vult Katie aan. “En geven we het op tijd aan als het te veel wordt.”