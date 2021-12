Activiteiten Paarse Vrijdag op Avans gecanceld door coronamaatregelen

Illustratie: Joris Habraken

De geplande activiteiten van de Roze Helpdesk voor Paarse Vrijdag van vandaag zijn gecanceld. Omdat alleen onderwijsgerelateerde activiteiten mogen doorgaan op hogescholen, heeft de groep hun plannen moeten afzeggen.

“Balen, want we hadden een mooi programma voorbereid”, betreurt Paula Contreras Carballada, initiatiefnemer van de Roze Helpdesk en docent Scheikunde.

Paarse Vrijdag vindt jaarlijks plaats op de tweede vrijdag van december en is een dag waarop scholieren en studenten zich solidair kunnen tonen aan de lhbtiq+gemeenschap door de kleur paars te dragen. Vorig jaar stond de groep daar bij Avans aan de Hogeschoollaan in Breda bij stil.

Groots uitpakken

Samen met haar collega’s wilde ze dit jaar groots uitpakken. Verdeeld over zeven Avanslocaties in Den Bosch, Breda en Tilburg zouden er standjes komen met daarbij studenten en medewerkers van verschillende academies die lid zijn van de Roze Helpdesk. Daar zouden ze, net als vorig jaar, informatie geven over de lhbtiq+-groep en voorlichting geven.

Daarnaast wilde de groep een borrel organiseren in een cafe in Breda. Die gaat ook niet door. De geplande activiteiten worden uitgesteld naar een ander moment.

Leden gezocht

Het aantal leden van de Roze Helpdesk groeit de laatste tijd aardig. Op dit moment zijn er veertien studenten en medewerkers van acht verschillende academies bij de groep betrokken. “Dat is mooi, maar we zijn altijd op zoek naar meer leden en van andere academies”, vertelt Carballada, die geïnteresseerden dan ook oproept zich te melden.



Wil jij je ook als student of docent bij de Roze Helpdesk aansluiten om zo het onderwerp bij je academie onder de aandacht te brengen? Stuur dan een mailtje naar Rozehelpdesk@avans.nl.