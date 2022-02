Column: De Bredase Hogeschoollaan in De Gevaarlijkste Wegen Van De Wereld

Archieffoto: De bushalte bij de Hogeschoollaan in 2016. De situatie is niet veel veranderd.

Ik doe een voorstel voor een aflevering in De Gevaarlijkste Wegen Van De Wereld: de verkeerssituatie aan de achterzijde van Avans aan de Hogeschoollaan in Breda. In het televisieprogramma banen twee bekende Nederlanders zich door levensgevaarlijke wegen.

Ik zie het al helemaal voor me. Twee bekende oud-studenten van Avans Hogeschool door dat ene straatje van nog geen tweehonderd meter tussen het kruispunt De la Reijweg en het hekwerk. Mijn gedachte gaat meteen naar Sylvie Meis en Jesse Klaver. Levert dat geen prachtige verhalen op?

Sylvie vertelt over haar stap in de jaren negentig van de opleiding Personeel en Arbeid in Breda naar de televisiewereld. De GroenLinks-voorman legt uit hoe het staat met zijn belofte “Ik word minister-president” tijdens zijn opleiding Social Work in Den Bosch.

En tegelijk wijken ze uit voor overstekende studenten, verkeerd rijdende auto’s, bussen, vrachtwagens, lesauto’s, ambulances, motors, zorgpersoneel, leveranciers van Avans, scooters en nog veel meer.

Daarna stappen ze samen uit bij de bushalte voor middelbare school De Nassau. Eerst steken ze die drukke straat over en dan moeten ze nog dat komische rode fietspad over. Ik zie daar van alles voorbijkomen: bellende fietsers, scheurende scooters, soms een politiewagen over het fietspad rijden en leerlingen met wazige brillenglazen omdat ze net met hun mondkapje op zaten in de bus.

Oké, misschien overdrijf ik. De verkeerssituatie aan de achterzijde van Avans aan de Hogeschoollaan is niet zo gevaarlijke als die in De Gevaarlijkste Wegen Van De Wereld. Ik vind de straat wel tot ongemakkelijke situaties leiden. Zeker wanneer de studenten van Avans Hogeschool en de leerlingen van De Nassau samenkomen tijdens lunchtijd of wanneer de lessen afgelopen zijn. Ik sta maar één minuut bij het fietspad en zie een ongemakkelijke situatie zoals in het onderstaande filmpje.

Avans ziet geen reden tot zorg, omdat de verkeerssituatie nog niet tot ongelukken heeft geleid. Ik vind preventief optreden belangrijker dan wachten op het eerste ongeval. En nog belangrijker: ik sprak studenten die daar hetzelfde over denken. Een student werd op haar scooter bijna aangereden door een onopvallende bus, iemand anders zegt: “Je komt ogen tekort” en weer een andere student ervaart de verkeerssituatie als “redelijk gevaarlijk”.

In 2017 is de Hogeschoollaan al eens flink aangepakt. Reden? De uitbreiding van het Amphia zou leiden tot ‘een verdubbeling van het verkeer‘ op de wegen rond het ziekenhuis. Naar mijn mening is door de gemeente Breda niet gekeken naar de verkeersveiligheid in die straat. Arriva, verantwoordelijk voor het busvervoer, ziet graag een Kiss & Ride-mogelijkheid bij Avans, want dat zou volgens de vervoerder schelen in het aantal auto’s dat nu keert op de Hogeschoollaan.

Een student die ik sprak, ziet graag een zebrapad bij de bushaltes. Ik vind dat een goede oplossing voor alle studenten. Of een verkeersspiegel plaatsen aan de overkant van de weg voor scooters zodat ze zien welke auto’s of bussen op ze afkomen. Misschien zelfs het fietspad en voetpad omdraaien?

Mijn moeder leerde me altijd: eerst naar links kijken, dan naar rechts kijken en dan nog een keer naar links kijken. En niet: eerst mijn beste vriend appen, dan oversteken en dan achterom kijken of je geen ongeluk hebt veroorzaakt. Ik betrap mezelf ook weleens op het verkeerd om me heen kijken. Maar ik hou mijn ogen open in de Hogeschoollaan.