Hoe de Brabantse pindasaus van alumnus Max de Nederlandse sausmarkt verovert

Max van den Heuvel met zijn héMax-ballon. Foto: Privé

Sommige studenten dromen van een eigen bedrijf. Max van den Heuvel deed dit als vierdejaarsstudent naast zijn studie Ondernemerschap & Retail Management aan Avans Hogeschool. HéMax werd geboren, een onderneming gespecialiseerd in gezonde pindasaus. Hoe gaat het nu met de oud-student?

Max begon in september 2017 met het maken van eigen satésaus. Een halfjaar later won hij Dragon’s Den met zijn ambachtelijke pindasaus. “Daar is het allemaal begonnen”, zegt de oud-student trots. Hij kreeg door de winst een adviseur toegewezen die hem hielp met het op de kaart zetten van zijn product. “Dragon’s Den was het moment dat ik echt achter mijn product stond en het wilde verkopen.”

Een jaar later studeerde de Brabander af in zijn eigen bedrijf héMax. De gedachte achter zijn satésaus: minder suiker en meer pinda’s. “De saus is vegan, halal en glutenvrij. Veel supermarktsauzen bevatten goedkope en daardoor ongezonde ingrediënten. Ik ging met de pindasaus terug naar de basis. Het is misschien minder commercieel verkoopbaar dan Remia of Calvé, maar we leven in een tijd waar duurzaam eten belangrijker wordt.”

In de rubriek ‘Hoe gaat het met…’ spreekt Punt met oud-studenten die in het verleden ook al eens zijn geïnterviewd. Hoe blikken zij terug op hun periode bij Avans, werken ze nog aan dezelfde projecten als toen en wat zijn hun dromen? Punt sprak Max voor het magazine van maart 2018. Hij zat toen in zijn laatste studiejaar.

Oude kippenschuur

Nu, vier jaar later, woont Max tijdelijk op de boerderij van zijn ouders in het Brabantse Sint Anthonis. De oude kippenschuur in de tuin is omgebouwd tot een magazijn voor zijn sauzen. De opslagplaats heeft een ruimte van ongeveer vijfhonderd vierkante meter, iets groter dan een basketbalveld. “De schuur had nog schadelijke asbestplaten. Een nieuwe vloer en platen waren echt noodzakelijk.”

Sinds kort maakt Max meer dan alleen pindasaus: ook soepen, dressings, marinades en kruidenmixen staan op zijn productenlijst. De sauzen maakt hij niet zelf. De recepten en ingrediënten levert hij aan vijf productielocaties door heel Nederland. Het grootste gedeelte wordt direct uit de fabriek op het transport gezet, namelijk 70 procent. De rest gaat naar zijn opslagplaats in de tuin.

Max sluit niet uit dat hij binnenkort zijn eigen sauzen produceert. “Hier wordt voorzichtig gesproken over een eigen productielocatie. Dan gaat het om clean label producten: alleen natuurlijke producten. Een eigen locatie binnen een jaar of drie is realistisch.”



Een overzicht van de sauzen van héMax. Foto: Website héMax

Oud-docenten

Met een glimlach op zijn gezicht denkt hij terug aan zijn studietijd bij Avans Hogeschool in Breda. “Vanaf het eerste moment had ik een goed gevoel bij de school. Ik spreek nog steeds studiegenoten van toen. In alle opzichten is Avans een goede keuze geweest. Ik kijk met heel veel plezier terug naar die tijd.”

Zijn oud-docenten nemen nog regelmatig contact op met Max. “Paul Bartels vraagt soms hoe het gaat en of het allemaal lukt. Hij is altijd heel geïnteresseerd geweest in wat ik doe. Marion van Dijk-Vogels voelt voor mij als de moeder van de school. Ze is altijd nieuwsgierig naar mijn persoonlijke leven. Maar het hele docententeam is leuk. Ik heb geen slechte docenten gehad.”

Kerstdiner

Na zijn opleiding moest de oud-student ook tegenslagen verwerken. Zo is de omzet van Max’ sauzen door de horecasluitingen gehalveerd. En afgelopen kerst moest Max nog een flinke rekening betalen. “De ene dag zit ik gezellig met mijn familie aan het kerstdiner te praten over de winstcijfers, en de volgende dag gaat de transportbus kapot. Schade: 12.000 euro. Dat is pittig, maar je moet door.”

De sauzen zijn niet te koop in supermarkten, legt Max uit. “Supermarkten houden altijd een marge van de winst voor zichzelf. Met mijn gezonde ingrediënten werd dat te duur.” Hij verkoopt zijn sauzen aan horeca en cateringbedrijven. “Van een groenteboer tot een hamburgerzaak. Ook bedrijven die zich bezighouden met een stukje toekomst, zoals bewuster eten.”

De transportbus van Max van den Heuvel. Foto: Privé

Chauffeurs

Max is eigen baas zonder personeel. Hoe ziet zijn week eruit? “Ik hou van structuur in mijn leven”, zegt hij. “Maandag en vrijdag lever ik mijn producten af bij klanten, dinsdag doe ik de boekhouding en woensdag en donderdag hou ik vrij voor overige afspraken.”

Dit jaar gaat Max wel zoeken naar medewerkers. Om specifieker te zijn: transportchauffeurs. “Nu rijd ik op maandag en vrijdag zelf naar horeca en cateringbedrijven om mijn producten af te leveren. Dat is leuk voor het contact met de klanten, maar ik wil dat uitbesteden aan eigen chauffeurs.”

‘Vooral doen’

Max blijft nog een tijdje verbonden aan Avans Hogeschool. Voor de opleiding Ondernemerschap & Retail Management helpt hij studenten met de opstart van hun eigen product. Voor studenten met een bedrijf dat nog in de kinderschoenen staat, heeft Max wat tips.

“Vooral doen wat je leuk vindt. In het begin gaat iedereen twijfelen. Is mijn idee wel uniek? Is het leuk genoeg? Steunen de mensen mijn idee? Je moet gewoon doen. Durf fouten te maken, want je leert constant. Ik ben ook een paar keer op m’n bek gegaan en weer opgestaan. En kijk waar ik nu sta.”