Recept: Het ultieme katergerecht voor tijdens carnaval

Foto: Food by Sann

Carnaval staat voor de deur. Dat betekent: bier, bier, bier, heel veel worstenbroodjes en achteraf een vette bek halen. Ben je dat na het weekend een beetje beu (if ever)? Dan heeft Punt het ultieme hangoverrecept. Makkelijk, super lekker en je krijgt meteen weer wat vitamine C binnen.

Gezonde Mexicaanse ovenschotel – glutenvrij en vega(n) te maken

Voor 2 personen

Ingrediënten

200 gram courgette

200 gram tomaat

160 gram vegetarisch gehakt

1 maiskolf of 100 gram mais uit blik

100 gram zwarte bonen

100 gram zoete puntpaprika

2 lente-uien of ½ rode ui

1 limoen

1 theelepel paprikapoeder

1 theelepel knoflookpoeder

70 gram tortillachips

40 gram (plantaardige) geraspte kaas

1 avocado

Jalapeño en rode peper als je van pittig houdt

Bereiding

Verwarm de oven voor op 175 graden. Snijd alle groenten en bak deze in een pan licht gaar. Als je gewoon gehakt gebruikt, bak dit dan ook gaar.⁠ Doe alle groenten in een ovenschaal en verdeel hierover de mais, het sap van 1/2 limoen, het paprika- en knoflookpoeder. ⁠ Verdeel over de groenten de tortillachips en geraspte kaas. Optioneel kun je er ook jalapeño en rode peper aan toevoegen. ⁠ Zet 15 minuten in de oven. Prak ondertussen de avocado en meng met het sap van een halve limoen en met peper en zout. ⁠ Snijd de lente-ui fijn en verdeel samen met de guacamole over de Mexicaanse nachoschotel. ⁠