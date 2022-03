Avansstudent Daan wil wethouder van Venlo worden: ‘Dit is de stad waar ik van hou’

Daan Pingen zet zich in voor zijn stad Venlo. Foto: PvdA

De Partij van de Arbeid (PvdA) staat sinds de oprichting van de politieke partij in 1946 op haar laagst aantal zetels ooit op gemeentelijk en landelijk niveau. Daan Pingen wil daarom een andere koers varen met de partij, maar richt zich ook op zijn grote liefde Venlo. Wethouder worden van zijn stad is waar de derdejaarsstudent Bestuurskunde naar streeft.

Daan is nu tweeënhalf jaar lid van de PvdA. Tijdens zijn studie oriënteerde hij met medestudenten in de politieke partijen. De Venlonaar zat eerst bij GroenLinks, maar vond de idealen van de Partij van de Arbeid beter bij hem passen. Hij staat nu op plek zeven voor de PvdA in Venlo. “Ik geloof in een eerlijke samenleving waarin iedereen meedoet. Niemand is meer of minder dan een ander, iedereen is gelijk in mijn ogen. Ik zie de overheid als een ondersteuning. De overheid is er om mensen te ondersteunen in moeilijke tijden van hun leven. Daarom past de partij goed bij me.”

Boomerpartij

Daan werd niet veel later voorzitter van PvdA Jong in Venlo, een jongerenafdeling die hij zelf oprichtte. “Ik keek om me heen op de PvdA-afdeling en telde twee jongeren op tweehonderd mensen. Dat vond ik niet kunnen. De Partij van de Arbeid is een boomerpartij geworden. De partij is niet populair onder jongeren, maar wel belangrijk voor de jonge generatie. De jongerenafdeling is nu gegroeid naar elf jongeren.” Hij is ook bestuurslid van de Jonge Socialisten in Limburg, de provinciale jongerenafdeling van de PvdA.

De Partij van de Arbeid ging de laatste jaren van 38 naar 9 zetels in de Tweede Kamer. Hoe kijkt Daan naar die ontwikkeling? “Daar heb ik een andere visie op dan de partij. Ik ben een socialist met een economisch randje en denk ook dat we die koers moeten varen. Dus een meer centraliserende partij.”

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen spreekt Punt met Avansstudenten die politiek actief zijn in een gemeente. In de vorige aflevering spraken we met Pabo-student Soufian Kappé van D66 in Breda.

Powerwoman

Daan vindt Lilianne Ploumen, lijsttrekker van de PvdA in de Tweede Kamer, een powerwoman. “Lilianne is een intelligente vrouw met een sterke uitstraling, maar als ze moet praten gaat het fout. Ze heeft een Limburgs accent en is zwak in debatteren. Verder is ze ontzettend aardig en lief. Wat zij heeft bereikt, kunnen maar weinigen.”

De Partij van de Arbeid is een van de initiatiefnemers van het leenstelsel, maar wil nu de studiebeurs weer terug. Daan stond vorige maand nog op een protest tegen het stelsel. “Het is een verkapt systeem en vergroot het verschil tussen rijk en arm. Ik heb een studieschuld van 28 duizend euro. Hoe ga ik een huis kopen? Jongeren zijn de dupe geworden van het leenstelsel: we zijn de pechgeneratie.”

De PvdA krimpt ook in Venlo en staat nu op vier zetels. Daan vindt zes zetels halen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen reëel. “Dit jaar doet bijvoorbeeld de SP niet mee in Venlo en die partij had vier zetels. De vraag is: naar wie gaan die zetels? Ik kwam laatst bij de kapper en hij zei: ‘Ik ga voor het eerst van politieke richting veranderen: van rechts naar links’. Dus van vier naar zes zetels is in mijn ogen het doel.”

Woonbeleid

Daan wil een paar dingen veranderen in Venlo, waaronder het station. “Venlo heeft een van het minst aantrekkelijke en gewaardeerde treinstation van Nederland. Van buitenaf ziet het station er leuk uit, maar van binnen is het op zijn zachtst gezegd kut.” Hij ziet ook graag woningen in de wijken met veel leegstaande stukken grond om de dichtheid te vergroten en het woonprobleem te verminderen.

Andere belangrijke standpunten van de PvdA in Venlo zijn het woonbeleid en veiligheid. “De stad komt tweeduizend woningen tekort en heeft de snelst stijgende huizenprijzen van heel Nederland. Criminaliteit is hier ook aan het stijgen. Onze nummer vier op de kieslijst is een politieagent om dat te veranderen.”

Wethouder

De ongelijkheid in Nederland raakt Daan het meest. “De rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer. De arme mensen zitten in een negatieve spiraal waar ze niet uitkomen. Nederland moet naar een progressiever belastingsysteem: hoe meer je verdient, hoe meer belasting je betaalt. Sterke schouders dragen grotere lasten. Hoe we nu doorgaan, dat kan niet. Het maakt levens van mensen kapot.”

Daan heeft een duidelijk doel voor ogen: wethouder van Venlo worden. “Ik ben hier geboren en getogen. Dit is de stad waar ik van hou en mijn best voor wil doen. Venlo is relatief bekend, maar weinig mensen weten dat alles hier draait om cultuur. Binnen twintig jaar wethouder worden is mijn streven.”