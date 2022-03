Avansstudent Danny maakt bliksemcarrière in de Sliedrechtse politiek: ‘Bijzonder voor mijn leeftijd’

Danny Stierman met voetbalvereniging Sliedrecht op de achtergrond.

Danny Stierman is pas vier maanden lid van de lokale politieke partij Slydregt.NU in Sliedrecht. Toch is de eerstejaarsstudent Bestuurskunde de nieuwe secretaris van zijn partij en staat hij op plek vijf voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hoe kan het zo snel gaan voor de Sliedrechter?

Danny loopt rond in nette kleding met golvend haar en een grote gouden ketting: zijn elegante uitstraling is allesbehalve casual. De 19-jarige student kijkt door het hekwerk naar de verlaten voetbalvelden bij V.V. Sliedrecht en wijst naar de hoofdtribune. “Het hout is aan het verrotten en een paar kleedkamers onder de tribune zijn gesloten door schimmel en lekkende daken. Dat is niet erg, maar moest twintig jaar geleden al aangepakt worden.”

Geen politieke ervaring

Danny maakt een snelle start binnen Slydregt.NU. De lokale politieke partij bestaat sinds 2016 en zit met een zetel in de Sliedrechtse gemeenteraad. De partij ziet zichzelf niet links of rechts, maar ‘gewoon realistisch‘. Na twee maanden lidmaatschap werd Danny benoemt als secretaris binnen de partij. Hij was niet de eerste keuze, maar andere opties vielen weg. Voor de campagne maakte hij een planning en het bestuur zag potentie in hem.

Toch blijft Danny nuchter onder zijn nieuwe aanstelling. “Het is natuurlijk bijzonder. Ik ben nog jong voor een functie als secretaris. Gelukkig sta ik er niet alleen voor en helpen de partijleden mij waar nodig. Ik heb geen politieke ervaring, maar dat zie ik niet als een nadeel. Ik moet ergens beginnen.”

De geboren en getogen Sliedrechter komt op voor de belangen van zijn dorpsgenoten. Zijn keuze voor deze lokale partij was daarom snel genomen. “Ik stem eerder lokaal, want die staan dicht bij de mensen. Lokale partijen zijn ook niet afhankelijk van landelijke campagnes, zoals de grote partijen. Sliedrechters voelen zich niet gehoord door de gemeente en daar wil ik actief iets mee doen.”

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen spreekt Punt met Avansstudenten die politiek actief zijn in een gemeente. In de vorige aflevering spraken we met communicatiestudent Olaf van der Bruggen, nummer drie van de SP in Breda.

Voetbalvereniging

Danny strijdt onder meer voor een nieuw complex voor voetbalvereniging Sliedrecht. Het slechte onderhoud op de voetbalclub is al jaren onderwerp van discussie in het dorp. De student schreef voor zijn opleiding een onderzoeksrapport over hoe het zo mis kon gaan bij de vereniging.

Zijn conclusie: plannen voor nieuwbouw zijn meerdere malen afgeketst door “slechte communicatie” vanuit de gemeente en “weinig vertrouwen” bij de voetbalvereniging. “Eerste wilde ze de voetbalvereniging verbouwen, toen toch verhuizen. De raad heeft pas met een meerderheid ingestemd voor een nieuw complex aan de overkant. Ik ben benieuwd.”

De toegangspoort van V.V. Sliedrecht

De overkant: op het grasveld moet de nieuwe sportvereniging komen.

‘Onszelf blijven’

Andere belangrijke onderwerpen voor Danny zijn meer jongerenactiviteiten en starterswoningen in Sliedrecht. “Jongeren moeten meer betrokken worden bij het dorp. Ze trekken nu vaak naar andere steden. Met meer activiteiten en woningen moeten de jongeren behouden worden. Het klinkt niet simpel, maar ik weet niet wat anders werkt.”

De rechts-conservatief vindt ook cultuur en het dorpse karakter van Sliedrecht belangrijk. “Het is een compleet dorp en het kan alleen maar mooier worden. Het is eigenlijk een kleine stad, maar het dorpse gevoel moet blijven. Dat kan bijvoorbeeld niet met hoogbouw. We moeten vooral onszelf blijven.” De student mist ook daadkracht in de Sliedrechtse gemeenteraad. “Op het moment dat er plannen zijn, komt er weinig concreets uit. Ik hoop dat te veranderen en mee te geven aan anderen.”

Van dag tot dag

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen hoopt Danny op drie zetels voor Slydregt.NU. Bij de vorige verkiezingen haalde de partij hun eerste zetel. “Toen waren we nog nieuw. Mensen kenden ons niet goed. We hebben de laatste vier jaar laten zien dat we veel tegengeluid geven en echt iets kunnen betekenen voor de Sliedrechters. Minimaal twee zetels moet lukken.”

Ondanks dat de student nog geen politieke ervaring heeft, droomt hij van een carrière als Tweede Kamerlid. Hij heeft nog geen landelijke politieke partij op het oog. “Ik leef in het heden en bekijk het van dag tot dag. Nu voel ik me niet vertegenwoordigd door een landelijke partij. Ik focus me eerst op Sliedrecht. De landelijke politiek is wel mijn streven.”