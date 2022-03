Blijf nomineren: Student van het Jaar 2022

Hartverwarmend zijn de reacties die Punt toegestuurd kreeg in de Student van het Jaar-verkiezing. Van ‘Staat altijd klaar om medestudenten te helpen’ en ‘Zet zichzelf gewoon superveel in voor de opleiding’, tot ‘Heeft samen met de studentenvereniging een studiereis georganiseerd’ en ‘Staat bekend als een echte verbinder’. Nomineren kan nog steeds!

Al bijna dertig studenten worden door hun (voornamelijk) medestudenten in het zonnetje gezet. Om verschillende redenen, zoals het opzetten van een studievereniging, actief zijn in de medezeggenschapsraad of meehelpen tijdens een introductiekamp. Hartstikke mooi, maar redenen als ‘Hij doet goed z’n best’ en ‘Hij is altijd op tijd’ zijn natuurlijk niet genoeg om het te schoppen tot Student van het Jaar 2022.

Parel

Dus zoeken we nog even verder naar die ene parel. Heb je een medestudent die altijd een stapje extra zet? Zich bijvoorbeeld inzet voor ouderen die het moeilijk hadden in coronatijd of voor andere kwetsbare groepen in de samenleving? Iemand die voor zijn of haar idealen op de barricaden gaat of maatschappelijk betrokken is en daarnaast een hardwerkende student? Nomineer diegene dan nu, dat kan nog tot 1 april. Vergeet niet te vermelden waarom je iemand opgeeft.

Inspiratie nodig? Begin 2020 hoorde Lilia Visser dat ze was uitgeroepen tot Student van het Jaar, onder andere vanwege haar inzet voor de lhbtiq+-gemeenschap. Een jaar eerder ging die titel naar Timo van Belkum, die naast z’n studie en werk als dj tijd vrijmaakte om ouderen te helpen.